Un vecino agrede al edil de Obras disconforme con una expropiación

El concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Cabra, Juan Ramón Pérez Valenzuela (PP), fue agredido en la mañana de ayer por un individuo a la entrada del edificio consistorial, quien le ocasionó heridas leves y rasguños en el torso, el brazo y el oído. Unos hechos que minutos después fueron denunciados por el edil ante la Policía Nacional y que, tal como explicó al término de una comparecencia de prensa con motivo de la conclusión de las obras en la calle Córdoba, están relacionados con el proceso de expropiación forzosa de la nave situada en el número cinco de la avenida de Andalucía, ya que el presunto agresor es familiar directo de los propietarios de este inmueble, conocido popularmente como la antigua nave de Galisteo.

Según relató el responsable municipal, el ahora denunciado le abordó cerca del acceso principal del Consistorio y, tras supuestamente increparle y escupirle, comenzó a golpearle y le ocasionó heridas en varias partes del cuerpo; el edil requirió asistencia médica en el centro de salud Matrona Antonia Mesa Fernández. Tras la valoración por especialistas de su estado físico, se elaboró un informe que fue presentado en los juzgados de la localidad, donde se presentó denuncia por presunto maltrato y atentado contra la integridad. Igualmente, Pérez prestó declaración en la Comisaría de Lucena-Cabra de la Policía Nacional junto con testigos presenciales de los hechos "que se encontraban desayunando en la plaza" y -según relató- "con los que habitualmente coincido a esas horas todos los días y han podido ver perfectamente lo que ha ocurrido".

El alcalde defiende que el proceso urbanístico está "estrictamente amparado" por la Ley

"Creo que la ciudadanía tiene que saber qué ha pasado", afirmó el edil agredido, quien relacionó este incidente con el clima de crispación generado a raíz del proceso administrativo que desde el equipo de Gobierno municipal siempre se ha considerado como fundamental para el cumplimiento del planeamiento urbanístico previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

"Hay personas que llegan a confundir lo personal con lo estrictamente político", sentenció Pérez, quien hizo una defensa tanto de su gestión al frente de las responsabilidades de gobierno asumidas en los últimos seis años como de la legitimidad que posee cualquier cargo "elegido por los ciudadanos" que "trabajamos diariamente por sacar adelante la cantidad de proyectos que tenemos por delante". En este sentido, adelantó que "este altercado no va a coartar que me siga levantando cada mañana para luchar por mi pueblo y sus intereses", de tal forma que "si éste es el fin que buscaba esta persona no lo va a conseguir de esta forma".

Respecto al agresor, cuya identidad desveló ante los medios, el edil aseguró que "no lo conocía" y nunca ha hablado con él, pero no dudó en identificarlo en dependencias policiales. "Quien tiene que ir con la cabeza agachada y vergüenza por las calles de Cabra es quien me ha agredido", afirmó. Y recalcó que tras este suceso, al contrario que amilanarse, "me reafirma a ir con la cabeza más alta y orgulloso porque tengo la conciencia libre" al saber "que todo lo que se está haciendo es por el bien de la ciudad". Fuentes policiales confirmaron que el asunto está judicializado y que, a última hora de la tarde de ayer, no se habían producido detenciones.

El alcalde egabrense, Fernando Priego, lamentó los hechos y señaló que "no se puede crear un clima de crispación" poniendo en tela de juicio "la gestión de un equipo de gobierno totalmente limpio", tal y como la propiedad de este inmueble manifestó hace unas semanas mediante un comunicado. En el escrito, los propietarios expresaban su malestar con el ejecutivo popular respecto al proceso expropiatorio "amparado estrictamente en la legalidad", añadió el regidor. "Al final, todo esto da como resultado que alguien agreda a un responsable público" que "ha sufrido un atentado en plena vía pública", comentó en la red social Facebook. Y adelantó que el Ayuntamiento se personará en la causa como acusación particular "ante este grave delito". El equipo de gobierno siempre ha defendido el interés general de la expropiación, puesto que la construcción del nuevo vial podría posibilitar la congestión del tráfico rodado por el eje que une el parque Alcántara Romero y la estación de autobuses.