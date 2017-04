El valor real de la Semana Santa

Tras un año de espera, con muchos nervios, pendientes hasta el último suspiro de las condiciones meteorológicas -parece que este año el tiempo no va a ser un problema-, entre un sinfín de estrenos y cambios, que también los hay. Por fin hoy, las cofradías de la provincia salen a la calle en una jornada de Domingo de Ramos que se presupone grandiosa. Comienza hoy la Semana Santa, esos días en los que cada localidad luce sus mejores galas y sus hermandades dan a conocer su extenso y valioso patrimonio. Desde los rostrillos de Puente Genil, a los judíos coliblancos o colinegros de Baena, pasando por los santeros de Lucena... La variedad de la Semana Santa de Córdoba es, sin duda, uno de sus atractivos, que hacen que, por ejemplo, hasta 13 de sus municipios cuenten con la Distinción de Interés Turístico y algunas otras, como las de Baena, trabajen ya en la obtención de un reconocimiento internacional.

Pero, ¿qué tiene la Semana Santa que tanta admiración despierta en cada localidad? Pues sin dudar, la encomiable labor de todas las cofradías. Sí, ellas son las responsables de las procesiones, de los pasos, de poner en la calle lo que hace más de 2.000 sucedió en Jerusalén. Sí, ellas son las que con su pasión y fervor y constante trabajo -del que van dejando constancia entre los más jóvenes- sacan adelante cada Semana de Pasión. Pero ellas, no están solas en este trabajo, ya que las administraciones públicas también tienen su papel a protagonizar. Desde el mantenimiento de la seguridad -clave en la actualidad-, hasta de la recogida de la basura. Es decir, que ambas van de la mano estos días.

Se trata de una unión que no debe ser de carácter puntual, es decir, no sólo cuando se acercan las fechas a celebrar. En esas intenciones estaba la Diputación, que después de que el PP presentara en el pleno de marzo una moción para que la institución provincial apoyara a las 13 localidades cuya Semana Santa tienen la Declaración de Interés Turístico; una moción que salió adelante. El objetivo inicial establecía que la Diputación se comprometía a firmar convenios de colaboración con las agrupaciones de estas localidades para financiar la promoción y difusión de sus Semanas Santas. Pues bien, a pesar de contar con el beneplácito de la Diputación -la moción se aprobó con los votos a favor del PSOE, PP y Ciudadanos-, la institución provincial presentó el Viernes de Dolores un protocolo general de colaboración con la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la capital cordobesa, las agrupaciones de seis municipios -Aguilar de la Frontera, Baena, Montoro, Moriles, Pozoblanco y Puente Genil- y el Ayuntamiento de Castro del Río, que carece de una agrupación cofrade, con el fin de trabajar unidos en la divulgación. Hasta aquí todo bien, aunque resulta sorprendente que el acuerdo llegue justo el Viernes de Dolores y que, además, nazca sin dotación económica, lo que deja entrever que pueda quedarse en una mera declaración de intenciones, de las que, por cierto, suelen abundar. La labor de las cofradías no se limita sólo a la Semana Santa, es decir, que su extenso trabajo es anual y sus necesidades, por tanto, son constantes. Aunque disponen de fondos propios para todas ellas -a través de innumerables iniciativas y también cuantiosos donativos-, un pellizco económico para las labores de promoción que quieren ahora impulsar las instituciones públicas no estaría demás. Fue el alcalde de Castro del Río, José Luis Caravaca (IU), el que no tuvo reparos en alertar en el salón de plenos de la casa palacio de que el protocolo nacía su presupuesto. El PP también critico el hecho de que no haya presupuesto aún, entre otras de las críticas que lanzó al respecto. Y esa es la clave porque aunque el acuerdo incluya aspectos como que la Diputación va a ceder espacios del Palacio de la Merced para actividades de las agrupaciones o de la la impresión de material divulgativo en la imprenta provincial y la promoción de la Semana Santa desde el Patronato de Turismo, algunos echaron de menos el apartado económico. Y todo justo cuando no hay margen de error para la Semana Santa de 2017 de la que, por cierto, tampoco pueden olvidarse de las razones de su celebración porque sí será una tradición, arte y cultura, tal y como presumen muchos en pregonar y destacar, pero otros tantos bien deberían saber los motivos religiosos por los que se celebra, ya que sin ellos, esta Semana de Pasión, no existiría.