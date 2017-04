Un total de 13 recintos participa en la Fiesta de la Cruz los días 6 y 7 de mayo

La celebración se promociona en Córdoba capital

Durante el próximo fin de semana, un grupo de personas de Añora promocionará la fiesta en Córdoba, ya que este año las cruces noriegas no coinciden con las de la capital ni con las que celebran otros municipios del entorno. Esto supone, según el alcalde, Bartolomé Madrid, que este año "sea la oportunidad ideal para conocer Añora en un fin de semana con un entorno mágico". No obstante, el regidor defendió la singularidad de estas cruces fabricadas con cientos de elementos distintos, que compuestos de una forma magistral conforman una estética que no es comparable con la de las cruces que se dan en el resto de Andalucía. "Es por ello que este año hemos apostado por promocionar la fiesta en Córdoba", dijo.