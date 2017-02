Un testigo relata que la joven que denunció abusos se subió al coche "voluntariamente"

El testigo que declaró ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozoblanco por el caso de la joven de 21 años que denunció supuestos abusos sexuales presuntamente cometidos en mayo de 2016 por los cuatro jóvenes detenidos meses después en Pamplona manifestó que la denunciante no se bajó en un descampado, ni semidesnuda. Así lo señalaron fuentes judiciales, que detallaron que el testigo viajó inicialmente en el coche con los cuatro investigados para ir a la feria del municipio de Torrecampo, pero en la vuelta a Pozoblanco fue en otro vehículo al subirse la víctima con los otros cuatro varones.

El testigo profundizó en la manera de llegar a Pozoblanco y de bajarse del coche, que habría producido en una calle de la localidad en la que estaba la vivienda de uno de los investigados, y no en un descampado, ni semidesnuda, según explicaron las fuentes en referencia a las palabras del testigo. Igualmente, apuntó al hecho de que ella manifestó que "voluntariamente" quería irse con los cuatro jóvenes en el coche, motivo por el que el testigo se tuvo que apear e irse en otro vehículo que iba detrás. Los jóvenes llegaron a Pozoblanco "en un intervalo de cinco minutos".

Uno de los abogados defensores, Agustín Martínez, manifestó que la declaración de este testigo "ratifica las falsedades en el testimonio de la joven", de modo que aseveró que "no coincide en forma alguna" y consideró que "va en la misma línea de todos los testigos, tanto los aportados por la acusación, como las defensas".

La denunciante ya ha declarado en dos ocasiones en este caso y a tal efecto los abogados de los jóvenes advirtieron de "contradicciones", después de que "la frase que más ha puesto de relieve es que no recuerda nada y ha demostrado una memoria selectiva", según los letrados. Además, manifestaron que el supuesto uso de burundanga es "una elucubración interesada", al tiempo que indicaron que sobre el vídeo de los hechos "no se han formulado preguntas, teniendo en cuenta que ella no recuerda nada".

Los cuatro investigados, que se encuentran en prisión provisional tras la violación grupal de los Sanfermines, se acogieron en su momento a su derecho a no declarar en lo referente a lo ocurrido en el interior del vehículo.