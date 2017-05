El tercer Plan de Rehabilitación de Viviendas comienza con 100.000 euros

Montilla va a contar con un nuevo Plan de Rehabilitación de Viviendas a lo largo del presente ejercicio. Un proyecto, el tercero de estas características en la localidad, que para su desarrollo en la edición de 2017 dispone de un presupuesto de 100.000 euros. "Éste es el tercer año que se pone en marcha este plan y, al igual que el año pasado, para esta edición hemos destinado 100.000 euros", explicó ayer el teniente de alcalde de Bienestar Social, Francisco Lucena (IU), quien destacó que el objetivo en el desarrollo de esta propuesta es doble: por un lado, ayudar a las personas en riesgo de exclusión social y, por otro, apoyar a dinamizar la economía montillana facilitando el trabajo de pequeñas empresas del sector de la construcción.

El responsable de Bienestar Social valoró de manera positiva el desarrollo de este plan durante el pasado ejercicio y recordó que ésta es una de las medidas que se incluyeron en el acuerdo de gobierno alcanzado entre PSOE e IU al inicio del mandato municipal. En su intervención, Lucena subrayó también que éste es el tercer año que se ejecuta este plan, ya que en 2015 se puso en marcha por el anterior equipo de gobierno (del PP) con una dotación de 30.000 euros "a instancias de los grupos de la oposición, mientras que para este año se contempla una dotación de 100.000, la misma que se dio el año pasado".

A la presentación del plan también acudió la responsable del área de Urbanismo, Alicia Carmona (IU), quien detalló que, al igual que el año anterior, en esta ocasión el 20% de estos fondos se destinará a las actuaciones en accesibilidad, mientras que el 80% restante tiene por objeto la rehabilitación de vivienda. El año pasado, según anotó, fueron 39 las familias que se beneficiaron de este programa.

"Pedimos a los solicitantes que se cercioren de que cumplen los requisitos, ya que el año pasado se recibieron muchas solicitudes que tuvieron que ser rechazadas al no cumplirlos", advirtió la edil, quien recordó que sólo podrán solicitar las ayudas los propietarios o copropietarios de vivienda habitual, "nunca las viviendas en régimen de alquiler, que han de estar en suelo urbano".

La responsable de Urbanismo indicó que se pueden solicitar ayudas para la accesibilidad y para la rehabilitación de forma conjunta, lo que hace que la subvención máxima a la que se pueda acceder sea de 5.900 euros. Al detalle, el plan contempla la opción de acceder a una ayuda de 2.000 euros como máximo para obras de accesibilidad, mientras que también ofrece la posibilidad de acceder a otra ayuda para habitabilidad de la vivienda. En este último caso, el dinero que recibirá el solicitante como máximo será de 3.000 euros para llevar a cabo esta obra. La última opción que se contempla es una ayuda global de un máximo de 5.900 euros para actuaciones de mayor envergadura o casos en los que solicite hacer más de una obra.

"El equipo de gobierno, de nuevo, ha querido hacer un gran esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de estas familias con una mejor habitabilidad de sus viviendas que, además de ser una gran apuesta social, pretende revitalizar el sector de la construcción", anotó la edil.

En su intervención, Casado detalló que el plan está dirigido a viviendas que sean residencia habitual del solicitante -que debe ser propietario, copropietario o al que se le ha sido cedido el inmueble, pero que no se encuentren en régimen de alquiler-, situadas en suelo urbano, y que la intervención tiene que realizarse en el interior de la vivienda y no en zonas comunes de edificicaciones plurifamiliares. No en vano, éstas últimas actuaciones cuentan con un programa de ayudas específico por parte de la Junta de Andalucía. El plazo para la presentación de solicitudes comienza mañana y los interesados disponen de 15 días para la presentación de la documentación necesaria. Los interesados pueden presentar sus solicitudes en la Oficina de Atención al Ciudadano.

Las actuaciones que se van a subvencionar están dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas a nivel de seguridad, habitabilidad y accesibilidad. Así, se podrán hacer obras sobre la accesibilidad de la vivienda; cimentaciones, estructuras e instalaciones; arreglo de cubiertas, azoteas, fachadas y medianeras; adaptación de las instalaciones a la normativa vigente, o mejora de la calidad y la sostenibilidad. Los solicitantes tienen un plazo de cuatro meses para ejecutar la obras desde la concesión de la licencia.