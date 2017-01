El subdelegado acusa a la Junta de buscar la "polémica" con los robos en el campo

Guerra institucional por la sensación de inseguridad en el campo. El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, denunció ayer la actitud de la Junta de Andalucía por "alarmar a los agricultores y ganaderos buscando polémica donde no la hay" después de que el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Zurera, compareciera el jueves junto a las cooperativas y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA para reclamar "más personal y más medios" con objeto de atajar los robos en el campo.

Primo Jurado echó ayer mano de estadística oficial y afirmó que las sustracciones en el campo descendieron durante el año 2016 un 13,6% respecto al ejercicio anterior, por lo que concluyó que "a día de hoy los robos en el campo cordobés se están erradicando en gran medida". En concreto, según los datos del Ministerio del Interior, en la provincia de Córdoba se registraron un total de 686 sustracciones en el medio rural y agrícola a lo largo del pasado ejercicio, 108 menos que en 2015 y apenas el 12% del total de infracciones penales registradas en Córdoba.

Con estos datos, Primo Jurado consideró "innegable" que el campo cordobés es "seguro", a lo que añadió que "la mejora de la seguridad agrícola no consiste en que la Junta de Andalucía pida incremento de efectivos de la Guardia Civil buscando titulares en prensa, sino en que ponga en marcha de una vez un plan normativo para el transporte y la receptación de la aceituna como llevamos pidiéndole mucho tiempo". Este plan -recordó el representante del Ejecutivo central en Córdoba- ya existe en otras comunidades autónomas como Castilla La Mancha y Extremadura.

El subdelegado del Gobierno subrayó que el Gobierno de España "se preocupa de una manera excepcional" por la seguridad de los agricultores y explicó que, prueba de ello, ha sido la creación de los equipos Roca de la Guardia Civil, la puesta en marcha de efectivos aéreos que velan por la seguridad de las explotaciones y otras medidas encaminadas a agilizar el sistema de denuncias de las organizaciones agrarias.

En esta línea, además, recordó que se han impulsado convenios con los ayuntamientos para que la Policía Local colabore en la detección de venta de material robado y se ha creado una comisión de trabajo mensual compuesta por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las organizaciones agrarias con el objetivo de analizar los resultados de estas medidas adoptadas. Dijo, además, que el Gobierno de Mariano Rajoy se hizo eco de una vieja demanda de las organizaciones agrarias modificando el Código Penal para que los robos en el campo pudieran tener consideración de delitos, aunque su cuantía no supere los 400 euros.

El jueves, el delegado de Agricultura aseguró que "el clima está más crispado que otros años" y advirtió de que, si no se toman las medidas adecuadas, "en febrero vamos a tener problemas". Zurera compareció acompañado por el presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Ignacio Fernández de Mesa; el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Miguel Cobos; la secretaria general provincial de La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Carmen Quintero, y el gerente de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba, Joaquín García. Y todos fueron unánimes en el llamamiento a la Subdelegación del Gobierno a incrementar los medios para luchar contra los robos en el campo.

Y más allá de la estadística oficial, la que ayer desgranó el subdelegado del Gobierno, tanto los productores como la Administración autonómica advirtieron de que "se pueden dar circunstancias no deseables" si no se toman medidas de urgencia, porque hay "inquietud y desesperación" entre los productores. Fernández de Mesa dijo literalmente que "una cosa es la estadística oficial y otra la realidad del miedo". Y puso como ejemplo su caso particular: durante 2016 denunció dos sustracciones y un expolio. Primo Jurado no respondió ayer si después de este toque de atención trasladará al Ministerio del Interior las quejas de los productores.