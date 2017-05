Las CLAVES de la moción de censura

Priego de Córdoba vivirá mañana lunes una jornada clave para su presente político. En la sesión extraordinaria del Pleno de la corporación municipal prieguense que se celebrará a mediodía se debatirá un único punto en el orden del día: la moción de censura que los tres grupos de la oposición en bloque (PSOE, PA y la agrupación de electores Participa Priego), que suman 11 concejales, presentarán contra la alcaldesa, María Luisa Ceballos, que gobierna en minoría con diez concejales desde las pasadas elecciones municipales del año 2015.

Desde que el pasado 21 de abril el senador socialista José Manuel Mármol, que aspira a ocupar el cargo de regidor, registrara el documento, no han cesado como era previsible las declaraciones entre ambos bandos, así como diversos actos y manifestaciones en uno u otro sentido. A día de hoy, la reconciliación se torna imposible y al ecuador del mandato se llega con el Pleno totalmente fracturado.

El Pleno de mañana lunes se celebrará en un clima de crispación política y social

El equipo de gobierno, con la alcaldesa a la cabeza, ha insistido desde el momento en que esta moción de censura es "injusta", ya que "no existe un problema grave para llegar a esta situación". Es más, el equipo de gobierno de Ceballos se ha esforzado en estos últimos días en realzar el trabajo realizado desde mayo de 2015, con "grandes proyectos que han visto la luz", como el Recreo de Castilla, el PGOU, la pavimentación del Adarve, el nuevo centro de servicios sociales o el edificio del Mercado de Abastos. Así lo explicaba la primera edil durante una asamblea informativa en la que se dieron a conocer algunos otros datos, como la reducción de la deuda, que en 2011 era de 20,6 millones de euros y ahora se sitúa en 10,6 millones de euros.

Pero la oposición exige más. Mucho más. Y en la asamblea se tocaron algunos de estos temas que han llevado a los socialistas a buscar el apoyo de los andalucistas y de Participa Priego para cambiar el rumbo del Ayuntamiento. Una de las claves de todo este movimiento parece ser la piscina municipal. Tras años de incidencias, finalmente en 2015 se acordó rescindir el contrato con la empresa adjudicataria, Equidesa, de manera negociada. En palabras del concejal de Deportes, Juan Ramón Valdivia, el Ayuntamiento ha tenido que abonar 189.000 euros y podrá abrir las instalaciones el próximo mes de junio. También se ha precipitado el edil esta semana a anunciar la construcción de una piscina cubierta, que podría estar finalizada para el año 2019 según sus cálculos. Y, claro, siempre que la oposición asuma su propuesta.

"En el presupuesto municipal existen varias partidas, cuyo importe supera los 350.000 euros. La intención de Participa Priego es que no se toque ni un euro hasta que se resuelva la moción que aprobamos los grupos de la oposición y en la que instábamos a señalar este acuerdo como lesivo para el Ayuntamiento y a que se llevasen a cabo los informes perceptivos para depurar responsabilidades", advirtió el portavoz de la agrupación de electores, David López. Por parte del equipo de gobierno -censuró- "no hay un proyecto de piscina y no hay una voluntad de gestión del servicio pública, siguen enrocados en la gestión privada".

La portavoz andalucista, Ana Rogel, ha sido también muy combativa en los últimos días sobre éste y otros asuntos y ha manifestado su "hartazgo" por que el PP tampoco haya sido capaz de dar solución a los problemas relacionados con la gestión del ciclo integral del agua, ahora mismo dependiente de una empresa mixta y cuya remunicipalización pretende el Ayuntamiento con muchas dificultades -fue una Alcaldía del PSOE, por cierto, la que impulsó la creación de esta sociedad mixta-. El último capítulo de este largo culebrón tenía lugar en el Pleno ordinario de abril, donde se aprobó un documento de compromiso de la corporación para el inicio de este proceso, si bien se dejó sobre la mesa el documento guía de negociación para la retrocesión del contrato con el socio privado.

Pero el cruce de declaraciones no se centra tan sólo en estos asuntos de gestión. En los últimos días, las declaraciones de unos y otros se han recrudecido y la sesión de mañana lunes llega en un clima de gran crispación. Los grupos de la oposición, de hecho, han solicitado al equipo de gobierno que "cesen en promover la campaña de acoso, coacción y amenazas contra los 11 concejales electos firmantes de la moción de censura. Según ellos, "a través de redes sociales y de la aplicación Whatsapp, miembros del equipo de gobierno y cargos del PP están incitando a acciones que llevan al odio contra los demás concejales", que habrían recibido "numerosos insultos y descalificaciones, amenazas, coacciones e intentos de agresión que no se deben permitir ni tolerar".

El PP, como no podía ser de otra manera, ha negado tajantemente estas acusación y han salido en defensa de quienes en las últimas semanas se han echado a la calle para reclamar que Ceballos siga en la Alcaldía. "Durante estos días los prieguenses han manifestado, casi unánimemente, siempre de forma pacífica, su postura en contra de la moción de censura", insiste el PP, que niega la situación "de un pueblo dividido, ya que las muestras de apoyo solamente lo han sido hacia el equipo de gobierno y no hacia la oposición".

La expectación en el Ayuntamiento de Priego y en el municipio será máxima mañana lunes a la vista de los acontecimientos. De prosperar esta moción de censura, como parece previsible, el socialista José Manuel Mármol se convertirá en el nuevo alcalde de Priego y despojaría al PP de la Alcaldía de mayor calado que ahora mismo gestiona en la provincia. Este proceso continuaría con el proceso de nombramiento de concejales y delegaciones y un profundo cambio en el organigrama de la corporación municipal. Aunque el verdadero veredicto de los prieguenses sólo se sabrá dentro de dos años, en la próxima cita con las urnas.