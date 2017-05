La secretaria alega que la alcaldesa le autorizó el cobro de un anticipo

"La alcaldesa me dijo que no había problema, me dio su autorización verbal". De esta manera se expresó ayer ante el tribunal que la juzga la secretaria del Ayuntamiento de Obejo, acusada de un delito de falsedad en documento oficial en concurso con otro de estafa por supuestamente falsificar un anticipo de su nómina por unos mil euros, unos hechos por los que la Fiscalía Provincial de Córdoba solicita cinco años y tres meses de prisión. Durante su declaración de ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que quedó visto para sentencia, la procesada defendió que no alteró "ningún documento", al tiempo que subrayó que en los pagos se cumplía "con la normativa" y que el citado dinero se le descontó de su nómina posteriormente.

La exalcaldesa de Obejo, María Dolores López Cano (PSOE), que declaró como testigo, reconoció que en septiembre de 2005 la funcionaria le solicitó un anticipo de nómina de 1.000 euros, pero aseguró que se lo negó porque "el Ayuntamiento estaba a punto de ingresar las nóminas y era complicado". El Consistorio le detrajo lo ingresado presuntamente de manera irregular en diciembre, coincidiendo con la paga extra.

Al inicio de la vista, los magistrados plantearon un incidente de nulidad tras solicitarlo la acusación por uno de los autos sobre la apertura de juicio oral, tras ampliarse a delitos de malversación y prevaricación, aunque todo ello "sin necesidad de retrotraer las actuaciones a ese momento", según expuso la sala. Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicitó tres años de inhabilitación y una multa de 3.600 euros, mientras que la acusación propuso cuatro años de cárcel y nueve años de inhabilitación y la defensa, la absolución. El juicio ya fue suspendido en febrero tras no presentarse la procesada.