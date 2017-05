La secretaria del Ayuntamiento irá a juicio el 23 de mayo por un supuesto anticipo de nómina

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé celebrar el próximo 23 de mayo el juicio a la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Obejo, acusada de un delito de falsedad en documento oficial en concurso con otro de estafa, tras supuestamente firmar un anticipo de su nómina por unos mil euros, "sin tener resolución" que se la concediera.

Así lo han confirmado fuentes judiciales, después de que el juicio se suspendiera en febrero tras no presentarse la procesada, para quien la Fiscalía ha pedido penas de cinco años y tres meses de prisión, tres años de inhabilitación y una multa de 3.600 euros.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2015, según el Ministerio Fiscal, cuando le entregaron a la acusada la documentación del expediente de nóminas del mes de septiembre y emitió un informe de reparo, que fueron levantados por la Alcaldía para poder pagar las nóminas. No obstante, la acusada presuntamente puso "a la firma de la alcaldesa una orden de pago confeccionada por ella misma" en la mañana que emitió el informe de reparos, "y teniendo en cuenta que ésta debía corresponderse con toda la documental entregada a la acusada con anterioridad", la alcaldesa firmó el documento, creyendo que "la interventora no alteraría los datos ya consignados en la resolución". Posteriormente, se observó "un desnudare bancario y la indicación de que una de las trabajadoras del Ayuntamiento no había percibido su liquidación de septiembre", con lo que se detectó que la interventora "había elaborado la aludida orden de pago, que no se correspondía con los datos de la documental entregada para la confección de las nóminas".