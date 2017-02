La restauración de la Torre del Homenaje finalizará a mediados del mes de marzo

La alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos (PP), informó ayer de que las obras de la Torre del Homenaje finalizarán a mediados o finales del próximo mes de marzo y aseguró que "se están cumpliendo los plazos y las actuaciones van a buen ritmo". Ceballos detalló que ya se ha alcanzado el 70% de ejecución de obra y en un 60% en lo que se refiere a certificaciones abonadas a la propia empresa. La intervención tiene un presupuesto total de 456. 584 euros, mientras que las certificaciones rondan los 260.000 euros.

La regidora informó también de la realización de una serie de visitas guiadas a las actuaciones de la torre los días 18 de febrero y 4 de marzo. "Se trata de una iniciativa muy original y necesaria para conocer el desarrollo de las obras", puntualizó. Los interesados deberán inscribirse antes del 16 de febrero en la Oficina de Turismo o a través del correo electrónico información@turismodepriego.com. Las visitas se realizarán de forma gratuita y en grupos de diez personas.

El proyecto incluye la retirada de 30 toneladas de peso de la cubierta del fortín

El arqueólogo municipal, Rafael Carmona, por su parte, detalló que el objetivo de la intervención en el fortín "tiene un sentido conservacionista" y recordó que el monumento tenía un problema "muy grave estructural", consistente en una serie de grietas verticales que fisuraban la torre. Para el arqueólogo, se trata de un tipo de actuación que los ciudadanos no van a apreciar de forma directa, "ya que estos elementos estructurales, una vez consolidados, dan la sensación de que al muro no se le ha hecho nada salvo una limpieza superficial". Así, indicó que estos trabajos ya se han llevado a término. No obstante, en el proyecto había otro tipo de actuaciones como la retirada de la cubierta de teja porque llevaba más de 200 años en la Torre del Honemaje, añadió.

"Hemos calculado que aproximadamente hemos podido quitarle 30 toneladas de peso a la cubierta de la torre, un peso que estaba incidiendo en los problemas de desequilibrio", explicó Carmona, quien añadió que con las obras se ha aprovechado para recuperar algunos espacios tal como estaban en la Edad Media. Por ejemplo, las ventanas que se abrieron en el siglo XIX, cuando la torre se usaba como granero, se han convertido en aspilleras medievales de finales del siglo XIII, porque se conservaba la bovedilla completa de la aspillera y uno de los laterales.

De modo, los ciudadanos que visiten el monumento van a ver el espacio original como se concibió en el siglo XIII, con una terraza, un parapeto y un sistema parcialmente recuperado de escalera para poder acceder a esta terraza.

El arqueólogo destacó que desde el punto de vista de la cultura material "hay elementos interesantísimos y que son excepcionales en el ámbito de la arqueología medieval de la península ibérica, como el impacto de puntas de flecha en la Torre del Homenaje con motivo de la conquista de Priego de 1341 en dos de las fachadas, algo muy raro; y también los restos de una armadura medieval de placas de finales del XIV que hemos recuperado en la última planta". Carmona insistió en que "la Torre del Homenaje necesitaba esta intervención, ya que es posible que en cuestión de meses hubiéramos asistido al deterioro parcial de parte de la cubierta y de la última plata, pero hemos llegado a tiempo".