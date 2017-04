Después del letargo de la Cuaresma y la Semana Santa, con bien de torrijas, pestiños, potaje, bacalao, cornetas y tambores, toca el regreso a la penosa realidad, ésa que sitúa a Córdoba en la peor posición posible en el cuadro de las inversiones del Estado en el proyecto de presupuestos generales para 2017 y que relega el gasto por habitante a unas cifras irrisorias si se compara lo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy invertirá aquí con la inyección en otras provincias.

En los últimos días, diferentes voces del PP, entre ellas la propia ministra de Trabajo, Fátima Báñez, se han esforzado en justificar que los presupuestos son buenos en su globalidad porque hay que mirarlos así, en su conjunto, y que seguirán la senda de la creación de empleo y de la inversión en bienestar social. Curioso ejercicio didáctico, aunque querría saber cuál es el discurso de los líderes del partido en aquellas provincias con mayor inversión per capita del país o donde sí se harán realidad infraestructuras que llevan décadas cogiendo polvo en algún despacho. ¿Qué método didáctico se utilizará en esas provincias? Quizás obvien destacar los buenos datos por aquello de que las comparaciones son odiosas, aunque me da a mí que no.

El alcalde aprovecha el impás cofrade para hacer un llamamiento a la participación

Uno de esos proyectos situados en el fichero más escondido del estante más recóndito del Ministerio de Fomento debe ser el desdoble de la Granada-Badajoz, por poner un ejemplo que afecta no sólo a Córdoba, sino a otras tres provincias: Granada, Jaén y Badajoz. Era la crónica de una omisión segura, pero había que esperar a conocer el presupuesto en toda su minuciosidad para confirmar que, otra vez, habrá que aguardar. Y no hace falta recurrir a la intuición ni a la magia para entender que la espera no será de un ejercicio ni de dos... Ojalá me equivoque.

En Castro del Río, donde ya están hartos de la demora, entrarán esta semana en acción tras unas cuantas advertencias al Gobierno central. Ayer mismo, aprovechando el impás cofrade, el alcalde, José Luis Caravaca (IU), animaba a los vecinos a través de las redes sociales a participar en el corte de la carretera convocado para el mediodía del martes, 18 de abril. "El mal estado de la Nacional que nos une con Córdoba o Granada no puede seguir contribuyendo a que haya más accidentes", expuso el regidor en las redes. "Los presupuestos generales del Estado no contemplan dinero ni para arreglo ni para el proyecto de conversión en autovía. Por eso entendemos que haya que ser contundentes en nuestra reivindicación", animó a los vecinos. De una manera similar se logró hace ya una década larga el desdoble de la N-331, aunque en aquellas reivindicaciones todos los alcaldes optaron por ir de la mano, no como ocurre ahora, con plataformas por comarcas y con ediles sometidos a férreas disciplinas de partido.

La siniestralidad, abundante, no es sin embargo el único motivo que debería llevar al Gobierno central, administración con competencias en la materia, a apostar de una vez por todas por el desdoble de la carretera N-432 y su conversión en autovía, aunque la pérdida de vidas humanas es un motivo que por sí mismo justificaría una inversión de este calado. No hace falta ser un experto para conocer que el desarrollo económico de una zona depende, entre otros motivos, de sus buenas comunicaciones. Y contar con carreteras adecuadas es básico. Así, por mucho que los municipios de la comarca del Valle del Guadiato se esfuercen en poner en carga suelo industrial para atraer a posibles inversores, la tarea será difícil si las carreteras no acompañan. Algo parecido ocurre en el Sur, donde las cooperativas de la Denominación de Origen del Aceite de Baena no pueden competir en igualdad de condiciones, por ejemplo, con las de Estepa o Lucena, que sí cuentan con autovías cercanas y unas excelentes vías de comunicación.

La del martes será, por tanto, la primera protesta contundente para exigir el desdoble de la N-432. Y, desde luego, viendo el caldo de cultivo existente y el hartazgo de los ciudadanos, no será la última para reivindicar ésta y otras infraestructuras. Porque, huelga decirlo, no es la autovía la única omisión de un presupuesto rácano se analice como se analice. El tren de Cercanías tampoco parará este año en Palma del Río ni en Villa del Río: otra razón más para echarse a la calle.