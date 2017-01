Un proyecto piloto buscará las claves para impulsar la economía comarcal

La comarca de Los Pedroches acogerá un proyecto pionero impulsado por la Fundación Savia, amparado por la Junta de Andalucía y apoyado por la Diputación de Córdoba, que tiene como uno de sus grandes objetivos la reducción de burocracia y de las trabas administrativas con la intención de facilitar la llegada de emprendedores y hacer factible la igualdad de oportunidades. Así lo destacó ayer el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, durante una reunión con agentes sociales y económicos de la zona en Pedroche, un encuentro al que también asistió el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y numerosos alcaldes.

Ramírez de Arellano subrayó "la importancia de este proyecto para Los Pedroches, una de las comarcas con más actividad económica de nuestra región", y explicó que la idea de esta iniciativa es "buscar la colaboración entre las distintas administraciones para reducir las trabas burocráticas y administrativas", con lo que se podrían "lanzar nuevos negocios y proyectos, generando las condiciones para disponer de buenos medios e infraestructuras que permitan fijar a las personas al territorio".

Este programa, que nace pensado especialmente para el medio rural y que podría ser exportado a otras regiones andaluzas en un futuro, busca, según palabras de Ramírez de Arellano, que "las administraciones demos el paso necesario para despejar todos aquellos elementos que impiden la igualdad de oportunidades". Por ello, el consejero insistió en que "para reducir la burocracia debe haber un pacto entre los distintos actores económicos, generando así, por un lado, buenas prácticas y buenas costumbres y, por otro lado, creando mecanismos que permitan evitar procedimientos administrativos engorrosos".

Recordó Ramírez de Arellano que la primera fase de esta iniciativa de la Fundación Savia será "escuchar a todos los actores relevantes", dando especial importancia al papel que deben jugar los ayuntamientos. Además, en este caso concreto, jugará también un papel fundamental la Diputación de Córdoba, que "ha entendido que Los Pedroches reúne las condiciones ideales para llevarlo a cabo".

"La realidad a la que se enfrentan los emprendedores es una montaña de normas", continuó Arellano, "y es nuestra responsabilidad simplificarlo para ayudarles a sacar adelante sus proyectos". Por ello, insistió en la necesidad de "un cambio cultural basado en minimizar las normas y eliminar las malas prácticas, agilizando las cuestiones que son de trámites para centrarse en las que son de fondo".

Los Pedroches ha sido escogida para esta primera experiencia piloto por sus recursos naturales de primerísima calidad, su tejido productivo y su potencial en sectores como el agroalimentario, explicó el responsable autonómico. Sobre esto, el consejero de Economía señaló que "con todos estos ingredientes, esta comarca puede generar nuevas oportunidades de negocio y trabajo con las que fijar a la población y favorecer el relevo generacional".

No olvidó Arellano a los jóvenes emprendedores, sobre los que este proyecto quiere hacer hincapié. En este sentido, el consejero animó a todo el mundo a ser coherente, ya que "no podemos estar animando a la juventud a emprender y, por otro lado, estar poniéndoles trabas burocráticas que entorpezcan sus proyectos". Ramírez de Arellano hizo un llamamiento a la implicación del Gobierno central: "Es fundamental que retome el pulso inversor en infraestructuras, que no llega ni al 14% de la inversión nacional cuando, de acuerdo a nuestra población, debería ser del 17%".

El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, destacó que el proyecto "pretende poner el foco en todas las ventajas y potencialidades de la comarca", además de "combatir juntos los problemas a los que se enfrenta este territorio". Destacó Ruiz que los alcaldes habían manifestado las principales dificultades de la zona como son la generación de empleo o los problemas de fijar a la población. El alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz (PSOE), destacó la importancia de "trabajar en un proyecto en común, poniendo en valor todos nuestros recursos para conseguir un futuro mucho mejor, especialmente para los más jóvenes". Ruiz confió en que esta iniciativa "solucione los problemas que encuentran los emprendedores para sacar adelante sus proyectos", además de impulsar nuevas ideas porque "tenemos muchísimo potencial".