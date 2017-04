A la prosperidad desde el terruño

El campo cordobés no es el pasado. Es el presente y, sobre todo, es el futuro. Más allá de esos turistas que tardan en llegar en volumen suficiente como para sostener económicamente los municipios, del ladrillo siempre presente y de experimentos varios, la Delegación de Agricultura de la Junta evidenciaba esta semana la buena salud de la que gozan los agricultores y ganaderos cordobeses: durante 2016, la producción agraria alcanzó un récord de 1.323 millones de euros, una cota histórica, la evidencia de que el futuro está en el terruño. Y ello en plena época de mercados maleables, de locura tecnológica y de una globalización que las voces apocalípticas ven como una rémora pero en la que hay que saber encontrar oportunidades. Así lo ha hecho el olivar, verdadero sustento de muchos municipios de la provincia.

De hecho, como explicó el martes el delegado provincial de Agricultura, Francisco Zurera, la clave del repunte habría que encontrarla en el olivar. Este cultivo supone el 64,4% del total de producción provincial, con 852 millones de euros; las exportaciones de aceite sumaron 632 millones en el pasado ejercicio como consecuencia de una campaña de 270.000 toneladas. Y ello pese a que esta grasa vegetal supone todavía una ínfima parte de todas las que se consumen en el mundo. Este dato, a priori negativo, habría que verlo otra vez como una oportunidad: las posibilidades de conquistar nuevos mercados son enormes.

El avance de la cultura emprendedora es vital para evitar que el valor añadido se escape

El futuro está en el campo, como lo demuestran las numerosas ferias agroganaderas que en los últimos años han surgido en multitud de municipios. Un ejemplo es la que desde el jueves se celebra en la localidad de Fuente Palmera y que, por primera vez, pone el foco de atención en el regadío. Qué mejor manera de celebrar el 250 aniversario de la colonia que hablando de presente y de futuro, como lo han hecho los numerosos ponentes que han participado estos días en las jornadas técnicas desarrolladas en paralelo al encuentro comercial.

Es sólo un ejemplo, pero hay muchas más citas en la provincia empeñadas en quitarle al campo la imagen caduca que en determinadas áreas aún conserva para darle un impulso de modernidad y proyectarlo hacia el futuro. El ejemplo más claro es la Feria del Smart Rural Fimart, que desde hace unos años acoge el Palacio de la Merced impulsada por la Diputación y que muestra toda una serie de cachivaches y avances tecnológicos que, a simple vista, parecen ciencia ficción pero que, no nos engañemos, son ya el presente.

El mensaje empieza a calar hondo entre los emprendedores, aunque las administraciones todavía tienen trabajo por hacer, sobre todo ante problemas como el relevo generacional, que no está garantizado en según que zonas, o por mejorar la formación de agricultores y ganaderos, pues como ocurre en muchas otras áreas económicos es la base de todo el sistema productivo. Complicado que un propietario incorpore a su finca el último avance tecnológico o haga volar un dron desde su teléfono móvil para sacar el máximo rendimiento a su finca si no tiene unas nociones básicas de internet. Puede parecer ciencia ficción, pero todavía ocurre. Y, por encima de todo, falta cultura emprendedora. De la rentabilidad del campo cordobés no cabe ninguna duda, pero queda pendiente dar esa vuelta de tuerca que permita que el producto se transforme desde aquí para evitar lo que, por ejemplo, ha ocurrido durante muchísimo tiempo con los vinos de Montilla-Moriles. Un buen producto, y aquí los hay de sobra, crea prestigio. Y eso es marca Córdoba. Con todo lo que ello implica.