El 72% de los municipios pierde habitantes

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son rotundos: el 72% de los municipios de la provincia -54 de 75- ha perdido población en la última década. La falta de oportunidades laborales y educativas en las zonas rurales ha llevado a que, precisamente, sean algunas de las localidades más pequeñas las que más sufran el fenómeno de la despoblación. Y, aunque en Córdoba todavía no haya núcleos deshabitados como ocurre en comarcas de Aragón o Castilla La Mancha, en algunos ayuntamientos ya han encendido las luces de alerta: "Es, con diferencia, el problema más importante que tenemos y no se está haciendo lo suficiente para frenarlo". Quien habla es Dolores Sánchez (PP), la alcaldesa de Villanueva de Córdoba, una localidad de Los Pedroches que entre 2006 y 2016 perdió a 795 vecinos, el equivalente al 8,1% de toda la población. Ahora son 9.005 jarotes, frente a los 9.800 de hace una década.

"Desde que llegué a la Alcaldía hace dos años, soy consciente de lo que está ocurriendo y siempre lo pongo de manifiesto en las reuniones de la mancomunidad, porque un ayuntamiento solo poco puede hacer", reflexiona.

Villanueva es la localidad que más ha adelgazado de Córdoba en la última década, y el problema "es grave", reconoce la regidora. Tanto, que si todas las administraciones, desde la Diputación al Gobierno central no se ponen de acuerdo, será imposible revertir esta situación, dice.

El municipio dispone de cuatro colegios de Infantil y Primaria, pero Sánchez asume que "uno de ellos está abocado al cierre" si la natalidad no incrementa. El Consistorio "hace lo que puede", como la concesión de un cheque bebé de 800 euros por nacimiento. E intenta que los jóvenes arraiguen en la localidad con un programa de cultura y ocio que incluye representaciones teatrales o proyección de estrenos de cine. Pero, a la hora de la verdad, los universitarios no regresan y quienes se incorporan al mercado laboral tienen que salir afuera. "Ahora tenemos un ciclo formativo sobre el cárnico, pero lo cierto es que la mayoría de la ganadería de la localidad sale fuera", se queja. Los camiones cargados de cochinos cebados en la dehesa parten cada mañana a otros destinos y, con ellos, la riqueza, la prosperidad y el futuro. "Hay que actuar ya antes de que sea demasiado tarde", advierte.

Otro municipio de Los Pedroches, Santa Eufemia, ha perdido el 17% de su población: ahora son 822 habitantes, frente a los 998 de 2006. "Es un problema de todo el Valle", reflexiona su alcalde, Elías Romero (PSOE). El regidor más veterano de la provincia, con 30 años en el cargo, habla claro: "Somos realistas, y aquí nadie va a venir a abrir una fábrica para montar ordenadores".

¿Cuál es su receta entonces para evitar que la localidad norteña siga desangrándose? "El turismo rural y la asistencia a los mayores. Tenemos una residencia de ancianos en la que trabajan 30 personas, la mayoría de ellas mujeres jóvenes. Confiamos en que se queden y tengan hijos. Y también queremos poner en marcha un hotel y seis casas rurales, que ofertarán 40 plazas. Ya preparamos el pliego de condiciones para sacarlo a licitación y que una empresa lo explote", expone.

En Santa Eufemia crecen 50 niños -tantos como empleados tiene el Ayuntamiento, confiesa Romero-. Todos asisten al mismo colegio de Infantil y Primaria, pero estudian Secundaria en El Viso y Bachillerato en Pozoblanco. Muchos ya no vuelven: ni los que optan por acceder al mercado laboral ni los que se van a la universidad. Y, mientras tanto, en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación se celebran más funerales que bautizos.

La despoblación, no obstante, no es un fenómeno exclusivo del Norte de la provincia, por mucho que se asocie a Los Pedroches o al Alto Guadiato. De hecho, la localidad que más ha adelgazado en la última década está en el Sur: Zuheros. Su censo lo componen ahora 657 vecinos, 164 menos que hace una década. Un 19% de personas menos en las plazas, los parques, los bares y los colegios. "Hacemos lo posible por crear nuevas oportunidades de empleo, pues es la única forma de que la juventud se quede, aunque la mayoría de los universitarios ya no vuelve", reflexiona la alcaldesa, la socialista Manuela Romero, con impotencia en la voz. La apuesta del Ayuntamiento es también el turismo rural y desde que el municipio luce el distintivo que lo acredita como uno de los pueblos más bellos de España -el reconocimiento llegó el pasado verano- la situación empieza a cambiar, dice la alcaldesa. Al menos, desde el punto de vista económico: "Ya han venido empresas interesadas en asentarse en la localidad, y eso siempre es una buena noticia porque crea oportunidades de futuro". La mayoría son pequeñas firmas orientadas al turismo activo que ven posibilidades en el entorno del Parque Natural de la Sierra Subbética. "Tenemos que avanzar poco a poco y el Ayuntamiento hace todo lo que está dentro de sus posibilidades", dice. ¿Su plan más inmediato?

"La apertura del camping tiene que llegar este año, ya estamos con el papeleo. Se sacará a licitación junto a la piscina. Y también hemos asumido la gestión del centro de interpretación de la Cueva de los Murciélagos. Son recursos nuevos que se crean y esperamos que den sus frutos", explica.

Los zuhereños finalizan la Secundaria y estudian Bachillerato en la vecina Baena. Enclavada en un olivar infinito y todo un referente para el sector oleícola, el municipio de la Campiña Este asiste atónito a una pérdida de población que ya lo ha apeado del tren de los de más de 20.000 habitantes, con todo lo que ello conlleva desde el punto de vista de la financiación. "Sólo en la Participación en los Tributos del Estado perderemos 350.000 euros cada año", calcula el alcalde baenense, Jesús Rojano (PSOE). Y menciona también la merma de opciones para concurrir a los fondos europeos Feder para los municipios mayores, los que mayor tajada reparten, a partir de ahora: "Este año tenemos una nueva oportunidad porque se tiene en cuenta la población de enero de 2014, y entonces éramos todavía más de 20.000".

En 2006, el Ayuntamiento gestionaba servicios para 20.507 habitantes; ahora para 19.782, un 3,5% menos. El equipo de gobierno lanzó hace un tiempo una campaña a la desesperada para animar los empadronamientos, aunque Rojano es pesimista: "No conseguiremos subir en algunos años, aunque sí es cierto que hemos logrado mantenernos estables". Su equipo está inmerso en crear "oportunidades económicas". Como muchas otras localidades del entorno, mira hacia el turismo -la explotación del yacimiento arqueológico de Torreparedones, la recuperación del Castillo y la puesta en valor de la Almedina- y hacia los servicios. Sin olvidar el aceite de oliva, auténtico oro líquido para la salud y para la economía.

La estadística desvela una despoblación general en las zonas rurales y un aumento del censo de las ciudades -Córdoba capital, Lucena y Puente Genil como núcleos importantes- y, en general, de los municipios del Valle del Guadalquivir. Prácticamente, todo el eje de Palma del Río a Villa del Río ha crecido en la última década. Los repuntes más significativos se producen en Guadalcázar (el censo aumenta un 26%), La Victoria (25%), Villafranca (20%) y La Carlota (17%). Son 35 minutos los que separan esta última localidad de la capital por autovía, algo que ayudó a que en la época de vacas gordas virara hacia ciudad dormitorio. Son 13.936 los carloteños censados en 2016, 2.030 más que hace una década: una masa de población similar a la de Monturque. "Aquí se vive bien y tranquilo y muchas parejas jóvenes de Córdoba capital se han dado cuenta", reflexiona el alcalde carloteño, Antonio Granados (PSOE).

En 2015 nacieron 171 niños y en 2016, hubo 148 partos. Ante este baby boom, y al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los municipios, la Delegación de Educación abrió un nuevo colegio, el Nelson Mandela, pues el Carlos III estaba "congestionado". En la época de la burbuja inmobiliaria, empezaron a surgir urbanizaciones en torno al núcleo principal, que eran ocupadas de inmediato por familias que huían de los altísimos precios de Córdoba capital. Abrieron bares y supermercados y el Ayuntamiento creó nuevas zonas de esparcimiento, aunque en muchas de estas manzanas todavía se respira la sensación de ciudad dormitorio: sólo cobran vida al final de la tarde, cuando los trabajadores regresan de la capital. Granados y su equipo intentan que esto cambie y su apuesta es la creación de suelo industrial con el macropolígono IUS 7, a unos metros de la autovía. "Tenemos grandes empresas, y hay perspectivas de que amplíen negocio y lleguen otras", confía.

En 2006, en La Victoria eran 1.882 vecinos; ahora, 2.353, el 25% más. La población ha rejuvenecido y, gracias a ello, casi se ha duplicado el número de niños, con todo lo que ello conlleva, reflexiona su alcalde, José Abad (Vamos). Las plazas en la guardería pasaron de 25 a 54 y el colegio de Infantil y Primaria duplicó su capacidad. Aunque también han surgido problemas por este rápido crecimiento; el Ayuntamiento ha tenido que pagar de su bolsillo parte del servicio del aula matinal y del comedor escolar debido a la incapacidad de la Junta para atender tal demanda. "Somos uno de los municipios más cercanos a Córdoba, y ese es nuestro futuro. Hemos recibido a mucha gente que quería empezar una nueva vida", dice Abad. Y todo ello gracias a la autovía A-4, que "en 17 minutos" permite que los vecinos lleguen a la capital. En La Victoria, por ejemplo, presumen de tener uno de los mejores multicines de la provincia -las salas Guadalquivir, en Córdoba- porque "los vecinos de aquí tardan menos en llegar que algunos cordobeses".

En Guadalcázar, el municipio cordobés que encabeza el boom poblacional con un aumento del 26% del censo, a finales de los años 90 del pasado siglo empezaron a desarrollarse planes parciales, lo que dio como resultado la aparición de nuevos barrios como Huerta Honda o El Coto, con parcelas de mil metros ocupadas por familias nuevas, relata el alcalde, Francisco Estepa (PSOE). "Quizás hubo algún desajuste al principio y tuvimos que afinar la prestación de servicios", reconoce. Se puso en marcha, por ejemplo, un comedor escolar por la necesidad que tenían aquellos padres que se desplazan cada día a trabajar a Córdoba capital, a apenas 20 minutos de distancia. "Unos se han integrado más y otros hacen menos vida en el pueblo, pero lo importante es que llegue savia nueva", reconoce.