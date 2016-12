El presupuesto de 2017 destina 2,4 millones de euros a inversiones

El Pleno de Cabra aprobó ayer con el voto a favor del equipo de gobierno (PP) y la abstención de los dos grupos de la oposición (PSOE y PA) los presupuestos de 2017, que ascienden a 19.253.499 euros. Ello supone un incremento del 1,86% respecto a las cuentas de este año, con el que el gabinete presidido por Fernando Priego intentará -dijo- generar crecimiento económico, apoyar a las familias más necesitadas y mejorar las infraestructuras del municipio. "Estamos ante uno de los mejores presupuestos que ha tenido este Ayuntamiento durante los últimos años", sentenció el primer edil.

La oposición justificó su posición neutra ante el expediente. Fue el caso del PA, que a través de su portavoz, José Luis Osuna, afirmó que se trata "del proyecto del PP" ya que, pese a confesar que "no hemos presentado ninguna propuesta", criticaron entre otros aspectos que la partida de Fiestas vaya a aumentar en 2017 hasta los 234.000 euros mientras que se igualan o bajan programas sociales.

En el mismo sentido se expresó el portavoz socialista, Antonio Jesús Caballero, quien criticó que no se haya incluido ninguna de las 13 propuestas que presentaron a este documento, con proyectos como la ampliación de la ciudad deportiva o la creación de una bolsa de alquileres para empresarios. "Con estas señas de identidad no podemos apoyar el presupuesto", que "no ilusiona a la ciudadanía", indicó.

Entre los capítulos más representativos del proyecto presupuestario, se encuentra el de inversiones, con un montante total de 2.445.901, que se coloca un 16,08% por debajo de lo estipulado en el actual marco económico. Algo que desde el gobierno local se justificó en la bajada continuada de subvenciones procedentes de otras administraciones pero que, por contra, se verá suplementado con una partida extraordinaria de 315.000 euros en concepto de la aportación local para la nueva subestación eléctrica que durante el próximo año Endesa construirá en el municipio y cuyo gasto global asciende a 2,7 millones de euros.

Entre los proyectos que acometerá el Ayuntamiento al amparo de este capítulo, se encuentran la primera fase del futuro parking de la calle Julio Romero (650.000 euros), la puesta en valor de los restos arqueológicos del Cerro de la Merced (50.000 euros), el arreglo de caminos rurales (65.000 euros) o la adquisición de terrenos para la futura ronda A-10 (10.000 euros).

De igual forma el Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA) contará con una partida local de 1.210.000 euros, una subida que también experimentan los dos patronatos dependientes del Consistorio, como son el de Deportes con un 4,32% (584.764 euros) y el de Bienestar Social, cuyo presupuesto crecerá un 11% (3.078.721 euros).

En primera instancia, las inversiones ascenderán a 38.600 euros para la adquisición, entre otros bienes, de dos grupos electrógenos y la mejora del equipamiento deportivo de las instalaciones, y en lo que respecta al ámbito social destacan los 59.300 euros destinados al mantenimiento y mejora del Centro Municipal Integrado o el mantenimiento de programas como el de Emergencia Social (50.000 euros), la oficina de apoyo ante desahucios (12.000 euros), ayudas de servicios vitales (25.000 euros) o el programa de empleo solidario que, pese a ser el más cuantioso con 156.550, desciende un 2,76% respecto a este ejercicio.