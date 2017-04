La oposición ve "legítima" la moción y asegura tener un proyecto alternativo

La moción de censura presentada en Priego de Córdoba por la oposición en bloque (PSOE, PA y la agrupación de electores Participa Priego) contra el equipo de gobierno de la popular María Luisa Ceballos es "legítima", "constitucional" y no responde a un arrebato, sino que es una medida "meditada". Así lo defendieron ayer los portavoces de los tres grupos durante una comparecencia en la que intentaron dar respuesta a la crispación creciente en el municipio tras conocerse el cambio de gobierno, que cristalizó el sábado por la mañana con una concentración a favor de Ceballos en la plaza de la Constitución.

Según defendió ayer el senador y portavoz municipal del PSOE, José Manuel Mármol, los tres grupos, con esta moción, asumen "la responsabilidad y el compromiso con Priego para tomar las riendas del Ayuntamiento", e insistió en la "parálisis" que existe en el Consistorio y en que el equipo de Ceballos "no ha sabido dar respuesta a los problemas del municipio" durante estos dos primeros años de mandato. "Somos conscientes de que queda mucho trabajo por delante, pero como queremos a nuestro pueblo y aldeas asumimos el coste personal que esta decisión conlleva", reconoció. El candidato a ocupar la Alcaldía se comprometió a "mejorar la situación actual, desbloquear proyectos y superar un localismo que está perjudicando al pueblo".

Así, defendió que se trata de una decisión "natural, que entra dentro de la ley", por lo que "estamos legitimados a llevarla a cabo y hacerlo mejor de lo que lo está haciendo el equipo de gobierno". Ante la situación "insostenible a nivel interno", Mármol explicó que "hemos hecho un equipo de 11 concejales para poder darle a nuestro pueblo las oportunidades que el PP le está negando". El senador, por último, pidió tranquilidad a la ciudadanía, a los trabajadores municipales y a los colectivos sociales y aseguró que "vamos a trabajar bien, somos un buen equipo y los resultados se van a ver".

En una comparecencia muy crispada, la portavoz del PA, Ana Rosa Rogel, destacó que el equipo de gobierno les "ha defraudado", por lo que argumentó que ha sido necesario poner en marcha este mecanismo ante la "mala gestión". Rogel aseguró que desde la oposición están "hartos" de que no se dé solución a problemas como el de la empresa que gestiona el ciclo integral del agua o el de la piscina municipal, cerrada en la actualidad, y sobre la que Rogel afirmó que se ha realizado una "gestión pésima por parte del concejal de Deportes". También se refirió a cuestiones como la ayuda a domicilio en la empresa Geiss'96, la inactividad en el mercado de abastos, la ampliación del polígono de La Vega o el problema que afecta al capítulo de personal del Ayuntamiento y sobre el que "no se ha hecho nada".

También se quejó la portavoz andalucista de asistir a plenos en los que "no se toma en cuenta nuestro trabajo" y, de un modo más personal, reconoció que es "consciente del marrón que es, pero es la única solución para desbloquear la situación". "Tengo vergüenza y moral, y no me voy a ir de este pueblo, ni mi prestigio profesional se va a ver dañado", afirmó para cerrar su intervención.

El portavoz de Participa Priego, David López, expuso varios motivos para justificar la moción, como que el municipio "ha ido para atrás en lo económico y en lo social", hasta el punto de que Priego ha perdido más de 800 habitantes en los últimos siete años. A esto, hay que añadir, según López, que la tasa de paro es mayor que la que existía cuando el PP llegó al poder, y que la renta per cápita es "de las más bajas de nuestro país". Insistió igualmente en la "opacidad" del equipo de gobierno, con reuniones "sobre las que no dan cuenta, informes que hemos pedido y no nos han dado y clientelismo político", y recordó que anteriormente se han realizado "dos mociones de reprobación que se han tomado a guasa". El nuevo proyecto -expuso- pasa por "incrementar la programación cultural, elaborar unos presupuestos participativos y llevar a cabo un programa de remunicipalización de servicios, es especial el del agua". Anunció, además, que a partir de ahora el Ayuntamiento recuperará la reivindicación de las demandas históricas, se esforzará en revitalizar las estructuras económicas del municipio e invertirá más en las aldeas.

Tras las palabras de la oposición, compareció el equipo de gobierno. El portavoz del grupo municipal del PP, Juan Ramón Valdivia, destacó el "rechazo, sorpresa e indignación" de los concejales populares ante las formas en las que se ha presentado la moción, e insistió en que "no están legitimados ni moral ni éticamente". Y puso como ejemplo los tres meses que llevan los grupos de la oposición sin asistir a la comisión sobre la empresa de aguas, "faltando el respeto de los técnicos y de la propia secretaria del Ayuntamiento".

Valdivia calificó la moción de "vil traición", subrayó el respaldo popular expresado en los últimos días a Ceballos y criticó que hay que tener "la cara muy dura para asegurar que existe una parálisis absoluta en el Ayuntamiento de Priego". Enumeró, en este sentido, que las obras de la Torre del Homenaje están a punto de terminar, el proceso de la empresa de aguas se halla en la recta final, las obras del cuartel de la Guardia Civil se han reanudado y se han aprobado los presupuestos.

La alcaldesa, María Luisa Ceballos, insistió en que "ni es el momento ni tiene causa la moción" y lamentó que "la justificación es ninguna". Ceballos reivindicó que todo aquello que correspondía al Consistorio ejecutar se ha realizado. En cuanto a la comunicación con los grupos de la oposición, recordó que tardaron un mes en dar respuesta a su proposición sobre los presupuestos y lamentó que "nunca han querido llegar a un acuerdo en asuntos importantes". Entre sus logros, destacó que se han triplicado todas las ayudas sociales y que la presión fiscal se ha reducido".