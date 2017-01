El número de empresas aumenta un 8% desde 2012 y supera ya las 3.400

Desde 2012 ha crecido el número de empresas instaladas en la localidad hasta alcanzar las 3.434 en el pasado ejercicio de 2015, según un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Córdoba, lo que representa un incremento del 8,09% en este periodo de tiempo, ya que hace ahora seis años la cifra de compañías registradas en la localidad era de 3.177. Fue precisamente en 2014 cuando ascendió más el número si se comparan los cuatro últimos años, aumentando un total de 189. Por otra parte, en referencia al dato de actividades dadas de alta, el número ascendió en 2015 a un total de 5.165.

Lucena cuenta con 42.697 ciudadanos y, como muestra el estudio citado, los empresarios autónomos suman un total de 1.542 personas, mientras que las actividades desarrolladas por autónomos se situaron en 2.055, siendo ésta la forma jurídica principal elegida por los emprendedores, seguida de la sociedad limitada. En referencia a la antigüedad de las empresas, 381 son previas a 1992 -es decir, que tienen más de dos décadas de vida-. El estudio recoge también que 2013, 2014 y 2015 fueron los años de mayor crecimiento con 264, 308 y 427 nuevas compañías respectivamente. El informe también refleja que el 68% de los empresarios son hombres y el 32% mujeres, un dato significativo que muestra cómo en el mundo empresarial del municipio aún prevalece el género masculino.

En cuanto a las actividades que desarrollan las empresas, en primer lugar se sitúan las relacionadas con el alquiler de locales industriales, que ascienden a 315, y las de promoción inmobiliaria de edificaciones, que suman 237. Les siguen 195 cafés y bares y 103 empresas dedicadas a actividades de prendas de vestir y tocados; 190 fábricas de mobiliario de madera para el hogar; 106 actividades anexas a la industria del mueble; 73 servicios agrícolas y ganaderos; 100 empresas dedicadas a actividades de reparación de automóviles; 62 a servicios de peluquería; 56 agentes comerciales; 37 restaurantes de un tenedor o 19 de dos tenedores, entre otros.

Desde la Unión de Empresarios de Lucena, su presidente, Jaime Verdú, reconoció a el Día que "se nota un estancamiento, ya que dentro de la crisis económica se ve que hay un retroceso, pero no un avance". Verdú incidió también en que "existe una falta de alternativas" en la localidad. "Tenemos el mueble, pero los motores económicos en la actualidad son el frío y el sector agrario, mientras que el crecimiento de nuevas empresas no pertenece a sectores alternativos". Así, Verdú subrayó que "en referencia al mueble, existe un retroceso dentro de la economía global porque no tenemos nuevos mercados". Manifestó también que ante el año que ahora comienza hay que "esperar a ver si tocamos el fondo económico y, a partir de ese momento ver la respuesta de cada sector". "Sabemos que el sector agrario está bien, va creciendo y que el frío está teniendo una gran importancia con solidez", anotó y añadió que en el caso del mueble "tenemos que ver si continúa la tendencia a la baja o comenzamos a mejorar los números".

Desde el Ayuntamiento de Lucena, por su parte, avanzaron a este diario los datos referentes a la creación de actividades y empresas. El edil de Obras y primer teniente de alcalde, José Cantizani (PSOE), detalló que "hay varios tipos de actividades: unas que están sujetas a calificación ambiental por emisión, que pueden ser restaurantes o gasolineras y cuyo número de aperturas ha sido en 2016 de 38 y, otras de declaración responsables, que pueden ser desde un puesto de chucherías, una cafetería a o una tienda de ropa, de los que se han abierto 89 en 2016, 14 más de las que se abrieron en 2015". Indicó también que existen "los cambios de titularidad, que significa que la misma actividad se sigue desarrollando por una persona distinta y, en este aspecto, sí ha habido un aumento considerable de las 78 que se abrieron en 2015 a las 105 que se han abierto en 2016". En referencia a las licencias de obras mayor de viviendas o naves industriales, que se refieren a actuaciones en la estructura del edificio, en 2016 se otorgaron un total de 57, mientras que en el caso de licencias de ocupación -permisos para el funcionamiento de nuevas viviendas-, se han dado nueve. Por su parte, las licencias de obra menor, referidas a obras menores en las viviendas como cambiar los azulejos o unas puertas, se han hecho efectivas 725, un número que ha crecido de las 620 que se registraron en 2014. Estos últimos datos, según Cantizani, reflejan que "en la construcción tampoco despegamos, pero parece que la gente está más animada a hacer reformas en casa, lo cual implica que la economía va mejorando".