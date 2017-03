Una nueva resolución judicial anula 11 nombramientos de libre designación

En la ocupación de 11 puestos de trabajo en la Diputación de Córdoba por el sistema de libre designación no existe justificación alguna, "ni siquiera las fórmulas estereotipadas". El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Córdoba vuelve a cuestionar el sistema de nombramiento para altos cargos, técnicos e incluso operarios empleado por la institución provincial y anula la designación de 11 funcionarios en la relación de puestos de trabajo (RPT) de 2016, aprobada por el Pleno el 22 de diciembre de 2015, en el primer ejercicio con PSOE e IU al frente de la corporación provincial. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 ya anuló a mediados del año pasado ocho jefaturas ocupadas de idéntica manera durante el último año del PP al frente de la casa palacio.

La sentencia, a la que ha tenido acceso el Día, es consecuencia de una denuncia presentada de nuevo por el Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP), que ponía en duda inicialmente un conjunto de 131 nombramientos que consideraba "de indebida provisión". La resolución judicial explica que el demandante "redujo después sensiblemente esa cifra" y se limitó a aquellos que registraban alguna modificación en la RPT objeto del recurso, un total de 67. El juez, no obstante, anula únicamente las 11 nuevas designaciones, al entender que el resto era una copia de ejercicios anteriores.

El SIEP insiste en que seguirá trabajando para "reducir" esta clase de nombramientos

Los nombramientos anulados por la resolución son los referentes a un asesor técnico y a un responsable administrativo de gabinete de la Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno; las jefaturas de la Sección de Contratación, la Unidad de Evaluación de Políticas Públicas y de la Sección de Infraestructuras Rurales; un oficial mecánico conductor de plena dedicación y, por último, un asesor técnico del Servicio de Arquitectura y Urbanismo.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), reitera que no se ha encontrado "motivación suficiente para optar por el sistema de libre designación". "No se encuentra una justificación caso por caso" que describa "las concretas circunstancias y cometidos" de cada uno de estos puestos de trabajo para valorar "si es o no de apreciar" el carácter directivo o la especial responsabilidad para decantarse por "la validez del sistema de libre designación".

Y reprende: "No es suficiente la denominación del puesto para deducir todas estas notas legitimadores ni sirven tampoco las fórmulas estereotipadas". El magistrado advierte a la corporación de que "debe identificarse" caso por caso y justificar "por qué se opta por este excepcional sistema de selección", pues en la RPT de 2016, como pasaba en la de 2015, "no existe nada de esto, ni siquiera las fórmulas estereotipadas". Es decir, la Administración "debe motivar individualmente" cada nombramiento de libre designación. Y respecto a los altos cargos en concreto, la resolución advierte de que "no se puede deducir que una jefatura exige un puesto de libre designación", sino que "la Administración debe motivarlo individualizadamente".

Los fundamentos jurídicos empleados ahora por el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 son idénticos a los esgrimidos a mediados del pasado año por su colega del número 5, que considera "perfectamente trasladables" al nuevo litigio. En aquel momento, los nombramientos anulados se referían a la jefatura del servicio de Secretaría General, las jefaturas de Patrimonio, Unidad de Servicios Generales, Unidad de Obras e Inversiones, Obras, Servicios Generales, adjunto a la jefatura de Patrimonio y responsable de Instalaciones.

El SIEP avisó ayer de que "seguirá trabajando para reducir el número de puestos de libre designación en la Diputación de Córdoba", al considerar que "condicionan las decisiones de los empleados públicos a intereses que no siempre coinciden con el interés general de los ciudadanos". La sentencia, además, supone dar "un gran paso adelante en el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad".