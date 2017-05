El 83% de los municipios tiene su planeamiento adaptado de manera total o parcial a la LOUA

El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco de Paula Algar, presidió ayer una nueva sesión de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en la que se incluyó por primera vez, entre los asuntos a tratar, la valoración sobre la adaptación parcial del planeamiento de dos municipios, concretamente de los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) de Belmez y Guadalcázar. Desde la entrada en vigor en 2014 del decreto que regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la valoración le corresponde ahora a la comisión territorial, antes atribuida a la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística.

El delegado señaló que, en la provincia de Córdoba, 39 de sus municipios se encuentran totalmente adaptados, lo que supone un 52%, mientras que 23 se encuentran parcialmente adaptados, un 31 %, lo que suma un 83%. A todos ellos, continuó, "se les permite realizar modificaciones de dicho planeamiento que afecten al ordenamiento estructural, hecho que no podrían hacer si al menos no se encuentran parcialmente adaptados". Indicó también que sólo 13 municipios de la provincia de Córdoba no se encuentran adaptados, de los cuales tres de ellos, Obejo, Adamuz y Aguilar de la Frontera, se encuentran en proceso de adaptación parcial, y la mayor parte del resto se encuentran en procesos de revisión. El delegado de Medio Ambiente subrayó que "la provincia de Córdoba se encuentra por encima de la media regional, significándose además que la mayoría del planeamiento adaptado lo es en su totalidad y no parcialmente".