La matrona de los 8.000 partos

La venida al mundo de un bebé representa para sus padres un momento inolvidable en sus vidas, pero siempre este acto requiere de manos expertas que sepan cómo tratar tan delicada situación. En esa obstetricia o rama de la medicina que trata de la gestación, el parto y el puerperio, la figura de la matrona es imprescindible y encarna un papel de alta responsabilidad en todo momento. Tanto es así que, durante años, la destreza de personas como María de los Ángeles Rodríguez Bajo ha servido para que diesen a luz mujeres en sus casas sin necesidad de desplazarse a la capital, salvo alguna necesidad de intervención mayor.

Esta palmeña ha atendido unos 8.000 nacimientos a lo largo de toda su trayectoria profesional, una entrega en su trabajo por la que recibirá el título de Hija Predilecta de la Ciudad el próximo 28 de febrero en el Teatro Coliseo de parte de la Corporación municipal. Un reconocimiento que supone "un honor, es algo que no se da todo los días" reconoce. A sus 90 años, María de los Ángeles agradece "a Dios por haber vivido tanto las cosas buenas como las malas "porque todo eso es vida". Sin haber cumplido aún los 15 años, entró en el colegio de Las Salesianas de Sevilla en 1938 y, pronto se adaptó gracias a su forma de ser "muy entremetida con todas; me gustaba mucho reírme y contar chistes", relata. Más pronto que tarde arrancó la andadura de Rodríguez en su oficio como matrona. A los 18 años "tenía ya la carrera", aunque continuó en la capital hispalense formándose con cursos, cuenta. Su primer parto fue precisamente en Sevilla, en la década de los 40 del pasado siglo, cuando asistió a la mujer de un agente de la Guardia Civil y "quedaron todos contentísimos conmigo y yo más contenta que ninguno", hasta el punto de que la entonces novata matrona se soltó "como si toda la vida hubiese estado haciendo partos", anota. En septiembre de 1946 regresó a Palma del Río y, justo al día siguiente llamaron a su puerta para salir de urgencias esa noche. Al hacer memoria, esta veterana mujer recuerda un parto emotivo donde llegó incluso a emocionarse con el padre de la criatura, el conocido vecino José Muñoz -conocido popularmente como Pepe El Bodega-, quien al tener su primer hijo dio gritos de alegría y no tuvo reparos en asegurar: "¡Ay Paquita de mi alma, ay que niño más lindo me has dado!". Una anécdota de la que guarda "mucho gusto y cariño", dado que nunca se le olvidará porque "Pepe era muy espontáneo" y le llamó la atención verlo tan efusivo, rememora.

Sin embargo, no todos los nacimientos en los que intervino María de los Ángeles fueron tan entrañables o corrieron la misma suerte, ya que en muchos intervenciones se producían situaciones adversas. "Como me decía un médico de aquí: lo que más me gusta de ti es que sabes llegar hasta donde puedes", recuerda. A veces, sacar al retoño del vientre de su madre se convertía en una odisea debido a las circunstancias. En una ocasión, María de los Ángeles asegura que necesitó en plena madrugada de lluvia que la sacasen en carro dado que el río Genil llegaba prácticamente hasta la misma habitación del parto, situada en una huerta a las afueras.

En todos estos años, dedicación y profesionalidad no le han faltado. Pero, en esa labor de ayudar a sus paisanas a tener descendencia, esta última matrona palmeña paradójicamente no ha sido madre. O como cuenta sin perder la sonrisa: "Solamente he tenido bastante con asistir a las demás".