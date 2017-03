Una mampara de seguridad protegerá a la patrona en su santuario

El santuario donde se ubica la Virgen de Belén, patrona de Palma del Río, contará próximamente con una mampara de cristal en su altar como medida de seguridad tras los últimos daños que sufrió la imagen el pasado mes de enero. La presidenta del Consejo de Hermandades palmeño y hermana mayor de la Virgen de Belén, Belén González, agradeció ayer la colaboración del Ayuntamiento con la instalación de este elemento en el interior del recinto religioso, que también servirá para proteger el sagrario.

La investigación policial continúa abierta pero sin novedad alguna: "La Guardia Civil nos llamó porque había encontrado algunos cálices pero no son de ahí", aclaró González. Por otro lado, la Hermandad ha decidido que el imaginero palmeño Manuel Jacob Quero Velasco sea el encargado de restaurar a la patrona de Palma del Río y al niño Jesús, del que no ha aparecido el brazo izquierdo. El trabajo tardará un mes aproximadamente, aunque no comenzará hasta que el Obispado dé el permiso que ya ha solicitado la hermana mayor. Cuando comience el proceso de restauración, el templo permanecerá abierto con su horario habitual pero, en lugar de la Virgen, el visitante se encontrará con un cuadro con la ilustración de la patrona.

Estas declaraciones se produjeron durante la firma del convenio de colaboración entre el Consistorio y el Consejo de Hermandades. El acuerdo recoge una partida de 12.000 euros para realizar actividades de Semana Santa como pregones, la revista cofrade, cartelería y un concurso fotográfico. Esta cuantía persigue "que tengamos la mejor Semana Santa posible", como expresó el alcalde, José Antonio Ruiz Almenara (PSOE). Belén González subrayó que "es el colectivo que más personas mueve" en la localidad de la Vega del Guadalquivir.