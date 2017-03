"Es muy importante para nosotros mejorar el municipio actuando en todos los barrios"

-¿va a hacer el Ayuntamiento algo para controlar el abuso en la colocación de veladores, que están quitando incluso aparcamientos? / Antonio r.

-Es complicado en casi todas las ciudades compaginar los derechos de los peatones con los vehículos y con los intereses de los bares y los restaurantes. Desde el área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento estamos teniendo reuniones con la hostelería y redactando un borrador de ordenanza para velar por los derechos de los peatones sin perjudicar a los intereses de la restauración. Y por otra parte, en las obras que estamos realizando de mejora de la vía pública estamos intentando la ampliación del acerado, siendo no obstante Montoro un lugar complejo por la anchura de las propias calles.

-La Diputación gastó mucho dinero en la construcción del parking de la calle Jardín, pero la comunicación sigue siendo mala. ¿Tiene su equipo algún plan para mejorar la conexión desde el Centro? / conductor

-Montoro tiene una enorme dificultad para encontrar lugares de aparcamiento y se planteó el parking de la calle Jardín como aparcamiento colectivo para toda la zona del Casco Histórico. Se ha mejorado la calle Camino Nuevo, que conecta con la calle principal del Casco, la calle Corredera; aún así estamos trabajando con el SAU para una posible conexión peatonal desde este aparcamiento hacia la plaza de España, aunque las soluciones no son fáciles porque estamos hablando del Conjunto Histórico Artístico y cualquier actuación tiene que tener también el visto bueno de la Delegación Provincial de Cultura.

-¿Es bueno el ambiente entre los diferentes grupos de trabajadores municipales? / sindicalera.

-El ambiente entre los diferentes grupos de trabajadores municipales es bueno. Se trabaja en equipo y es bastante compacto. Además, tengo la suerte de contar con muy buenos trabajadores en el Ayuntamiento de Montoro.

-¿En qué estado está en estos momentos la gestión de la residencia tras la polémica de los últimos meses? / usuaria 55

-No me consta ninguna polémica, aunque es cierto que a finales del pasado año el grupo que gestionaba la residencia nos comunicó que dejaba de hacerlo. Desde ese día estamos gestionando directamente la residencia los propios patronos y el funcionamiento sigue con absoluta normalidad.

-Se escuchan desavenencias dentro del grupo municipal del PSOE, ¿qué puede decir sobre esto? / vecino29

-El grupo municipal está fuerte, es plural, porque así quisimos que lo fuera cuando se constituyó la lista electoral, con concejales con experiencia y otros nuevos, con distintas formaciones, distintas edades, de distintos barrios, lo que nos permite tener una visión muy global de la realidad montoreña. Las reuniones de grupo se desarrollan con absoluta normalidad y nuestro único objetivo y preocupación es el desarrollo de proyectos de mejora de Montoro.

-Tras las obras de reforma de la plaza Hijas de la Caridad, ¿qué otras obras tiene previstas en el Centro? / carmen R.

-Llevamos un mandato bastante intenso en inversiones municipales, en el que hemos tenido distintas intervenciones en el propio Centro. En estos momentos estamos también desarrollando mejoras en Barriada de la Paz, en Conde Nebrón, Realejo y posteriormente cuando termine plaza Hijas de la Caridad comenzaremos con la mejora de Diego Medina. Es importante para nosotros como Ayuntamiento mejorar el conjunto del municipio y actuar en todos los barrios.

-¿Va a seguir manteniendo el Ayuntamiento el tráfico tal y como está ahora una vez que finalicen las obras de la plaza Hijas de la Caridad? / Vecino centro

-Hemos tenido muy buenas opiniones sobre el tráfico actual y lo que le hemos pedido a la Policía Local es que nos haga una propuesta de mejora del tráfico consultando tanto a ciudadanos como a establecimientos comerciales y a empresas de carga y descarga; y a partir de ahí evaluaremos las alternativas que nos propongan.

-¿Por qué Montoro no termina de despegar turísticamente? ¿Qué planes tiene el equipo de gobierno? / Emprendedora31.

-Montoro está recibiendo en los últimos años cada vez más visitantes y más turistas. Rondamos los casi 10.000 visitantes anuales, si tenemos en cuanta sólo los que pasan por la Oficina de Turismo. El sector privado está mejorando y ampliando las ofertas turísticas y desde el Ayuntamiento tenemos previsto la realización de un plan de desarrollo de producto turístico global coordinando el sector público y privado.

-¿Por qué se ha retrasado tanto el comienzo de las obras de construcción del colegio Nuestra Señora del Rosario? / padre

-En un momento de dificultad económica por el que pasan todas las administraciones públicas, que la Junta de Andalucía haya adjudicado y comenzado la construcción de un nuevo colegio es una buena noticia para Montoro, para al AMPA y para el propio equipo directivo del colegio actual, que llevaba reivindicándolo durante años.

-¿Tiene alguna aspiración de volver a Sevilla tras la probable marcha de Susana Díaz a Madrid? / socialista38.

-Absolutamente ninguna. Estoy donde quiero estar y lo que deseo es desarrollar los proyectos del programa electoral con el que me comprometí con todos mis vecinos. En estos momentos se me acaban las horas al día como alcaldesa, pero no los proyectos para mi ciudad.

-Es presidenta de la Asociación de Municipios del Aceite de Oliva, ¿qué papel está jugando Montoro en esta red? / ACEITUNERO.

-Por primera vez un municipio preside la red española y por primera vez AEMO preside la red europea de ciudades del olivo con países de todo el Mediterráneo. Por tanto, Montoro tiene en estos momentos un papel bastante relevante en la promoción y en la revalorización de los territorios olivareros, con la máxima de defender a los productores de aceite con precios justos a su producto de defensa del virgen extra y del conocimiento por parte del consumidor de las bondades de nuestro aceite en la salud, en la gastronomía y en nuestra cultura mediterránea.

- Montoro tiene una dependencia absoluta del olivar, ¿tiene algún plan para diversificar la economía local? / Empresario.

-Tenemos una enorme riqueza en nuestro cultivo milenario a través del cual se han ido desarrollando cooperativas y almazaras e importantes empresas de maquinaria agrícola que comercializan en todo el mundo; pero Montoro es mucho más, es turismo, es comercio y es cultura, y por ello estamos apoyando a todos los sectores a través de la asociación de comerciantes, a través del incremento del presupuesto en estos sectores dedicados tanto al turismo como a la cultura, de líneas de subvenciones al autónomo y al pequeño comercio y con un proyecto junto al Grupo 5 de la Diputación para la construcción de naves en alquiler.

- ¿Cuándo va a dejar de ser ciencia ficción el parque Tecnóleum? / De película.

-Estamos dando los pasos para que sea una realidad y en estos momentos estamos con las respectivas publicaciones en los boletines oficiales del inicio de la tramitación, que es bastante larga y compleja, en la que hay que darle trámite del proyecto a distintas administraciones y lo estamos realizando de manera paralela para agilizar y acortar plazos.