La gestora del Centro de la Madera entra en concurso de acreedores

El Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), fundación privada reconocida por la Junta de Andalucía cuya sede central se encuentra en Sevilla, entró ayer en concurso de acreedores, según confirmó a el Día el alcalde de Lucena, Juan Pérez (PSOE). Se trata de la institución que en 2013 absorbió el Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble de Andalucía (Citma), también ésta entidad privada, y que gestiona el edificio ubicado en el polígono Príncipe Felipe de Lucena, propiedad de la Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía (IDEA) y perteneciente a la Consejería de Empleo. A pesar de ello, el primer edil explicó que "el edificio no corre peligro, ya que pertenece a la entidad regional y lo que ha entrado en concurso de acreedores es el IAT, la institución que lo gestiona en la actualidad".

Pérez reconoció que "desde la institución hicieron hace un tiempo una reestructuración de personal y un expediente de regulación de empleo, pero el centro de Lucena no se ha cerrado porque aún está la gerente, aunque ahora mismo se encuentra de baja y, además, en ella se ubican CECO Madera y la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR)". "La idea es intentar mantener el centro prestando el servicio que se prestaba a la madera, aunque si ahora en lugar de tres personas queda una, el servicio tendrá que reestructurarse", subrayó.

El regidor destacó también que "ahora, el administrador concursal gestionará todas las deudas del Instituto y, se intentará reflotar con el patrimonio que cuenta". No obstante, en caso de que no suceda así y finalmente IAT termine desapareciendo, Pérez avanzó que "estoy convencido de que la Junta no pondrá reparo a las propuestas que podamos hacer por parte del tejido empresarial lucentino y del Ayuntamiento para la gestión de este edificio, con las posibilidades que tiene, ya que hace algún tiempo se invirtieron en él un millón de euros provenientes de Fondos Europeos, para equiparlo por completo y albergar en él diversos proyectos". IAT, además, cuenta con delegaciones por Andalucía, México y Chile y gestiona otros centros tecnológicos de la región.

"La madera está cogiendo fuerza y es un centro que debería tener actividad", señaló el alcalde, quien añadió que cuando se hizo la fusión del Citma con el IAT "se hizo pensando en que era lo mejor para la madera y para el centro, ya que podría hacerle más fuerte y tendría más futuro". "Desgraciadamente no ha sido así y tampoco sé qué hubiese pasado en caso contrario, ahora no caben especulaciones y la situación es la que es", anotó. A pesar de ello, el primer edil consideró que "a lo mejor es el momento de ver si alguna de las asociaciones que allí se encuentran pueden tomar fuerza y cuerpo para realizar las actuaciones que en su momento no se pudieron llevas a cabo".

Fuentes de la Delegación de Economía, por su parte, explicaron a este medio que "el concurso de acreedores de IAT forma parte del plan de reestructuración para salir de la crisis y el centro cuenta con personal y medios para atender las demandas que puedan surgir del sector de la madera". Por lo tanto, continuaron, "sigue operativo para lo que las empresas puedan necesitar".

Mientras, el presidente de AFAR, Manuel Servián, señaló que tiene "esperanza de que, conociendo la estructura, el modelo que tienen y, siendo además una entidad importante para el desarrollo de proyectos tecnológicos, no debe caer". El concurso de acreedores, anotó, "es una herramienta que otorga la Ley para realizar un plan, reestructurarse y garantizar la viabilidad en el futuro". Servián, además, destacó que "en la actualidad, la Junta está bloqueando el pago de proyectos realizados por el IAT dado que están revisando proyectos antiguos para corroborar que está todo correctamente, un proceso muy estricto que ha provocado un estrangulamiento económico lo cual ha desembocado en la situación actual". "Eso no significa que el modelo de empresa del IAT no sea viable", indicó y recordó que "existen pocas entidades en Andalucía con tan poco conocimiento para realizar proyectos de estas características que ayuden a las pequeñas y medias empresas". "No tengo ninguna duda de que el IAT va a continuar y no me planteo en ningún escenario que el centro se cierre", incidió.

El centro de la madera, auspiciado por una treintena de empresas y entidades bancarias y contando como patronos con la Junta y el Ayuntamiento, contribuyó a la creación de un edificio que cuenta con una superficie de 3.665 metros cuadrados y que se alzó como espacio para la formación del personal de la madera en nuevas tecnologías e innovación, la exposición de productos y la consultoría. Desde junio de 2013, la gestión del centro es llevada a cabo por el IAT con el objetivo de acompañar a las empresas e instituciones en la mejora de sus resultados de forma sostenible, aportándoles valor mediante soluciones innovadoras y generando su propia tecnología.