Dos formas de entender la salud

Los médicos del equipo de Atención Primaria de Pozoblanco añadieron ayer un capítulo más a la situación de confusión que se vive en las últimas semanas en el Área Sanitaria Norte con la emisión de un comunicado, en la misma jornada en la que, después de varias semanas, compareció ante los medios de comunicación el director-gerente, Juan Espinar, que estuvo acompañado de la delegada de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de Córdoba, María de los Ángeles Luna.

Este nuevo texto, que también está firmado por profesionales de la enfermería, lleva como título Enfrente y en pie y denuncia que "la Dirección-Gerencia del Área Sanitaria Norte entiende el cumplimiento del presupuesto como un fin en sí mismo y no como un medio para garantizar la adecuada asistencia a los ciudadanos". Aseguran estos 40 profesionales que la política de recortes en la gestión del personal ha conseguido "convertir lo excepcional en cotidiano" y señalan que el Área Sanitaria Norte sufre "una evidente merma en la calidad y la seguridad de la atención" con situaciones como "compartir la misma asistencia en un mismo día para dos consultorios o atender a la población de dos o tres cupos de profesionales ausentes". El objetivo del escrito, según los firmantes, es "manifestar desacuerdo con la actual estrategia de atender bajo mínimos de calidad y seguridad", además de entender que tanto la población como sus representantes políticos deben conocer que "su salud, en estas condiciones, está en riesgo".

Los trabajadores aseguran que atienden "bajo mínimos de calidad y seguridad"

Este nuevo comunicado, hecho público al margen de ningún sindicato, fue el gran protagonista de la comparecencia de Juan Espinar ante los medios de comunicación y varios alcaldes de la comarca del Valle de Los Pedroches en la sede de la Mancomunidad. Espinar repasó en su intervención numerosos datos sobre las distintas ratios que tiene que cumplir el Hospital Valle de Los Pedroches. Según el gerente, el centro tiene una dotación en horario de mañana de 164 camas que, de estar completa, atenderían 19 profesionales de enfermería y 14 auxiliares de clínica. Para el turno de tarde, son 152 camas para 13 enfermeros y 13 auxiliares. "No solemos pasar del 70% de ocupación", señaló Espinar, que aseguró que "no podemos pasar la ratio marcada y nunca se ha hecho, teniendo en cuenta que la máxima ocupación de este Hospital en los últimos meses ha sido del 75%". Insistió también en las ratios de Atención Primaria y en la atención a la demanda de solicitud de citas por parte de los pacientes, y aseguró que en esto también se cumplen las ratios.

Una vez expuestos sus datos, llegó el momento de atender las preguntas de los medios de comunicación para Espinar. Al ser preguntado por si los escritos de los profesionales y los datos que aportaban eran mentira, el gerente del Área Sanitaria Norte señaló que "yo no diría que mienten, lo que hago es aportar los datos de ocupación y tengo que garantizar que las ratios se cumplan". También se le inquirió a Espinar por qué se había tardado tanto en reaccionar desde el Área Sanitaria Norte ya que eso había creado alarma social, a lo que respondió que "no hay justificación para ello", además de matizar que "lo primero que hicimos fue crear una comisión de comunicación, además de comenzar a reunirme con todos los profesionales de los distintos centros sanitarios". "Jamás voy a cuestionar la seguridad del paciente", respondió tajante Espinar ante una de las cuestiones más citadas por los profesionales y los sindicatos en los distintos comunicados que se han hecho públicos en las últimas tres semanas.

La delegada de Salud, por su parte, quiso lanzar "un mensaje de tranquilidad a los habitantes de Los Pedroches y a sus representantes políticos", y, además, insistió en que "el Hospital de Pozoblanco goza de buena salud, no está en números rojos y el grado de satisfacción de los pacientes es bastante alto".

Luna aseguró en que "desde el Servicio Andaluz de Salud se ha hecho un esfuerzo muy grande para mantener a los profesionales que teníamos que mantener". En cuanto a la situación del Área Sanitaria Norte, recordó que "todos los días se suben los datos con la ocupación del Hospital", mientras que sobre los escritos de los trabajadores señaló que "es legítimo que quieran más derechos, pero no se puede utilizar eso para confundir a la ciudadanía".

Los alcaldes que acudieron al encuentro no perdieron la oportunidad de expresar su opinión acerca de la situación. Entre ellos habló el primer edil de Pozoblanco, Emiliano Pozuelo (En Positivo), que recordó que "hay 40 profesionales por un lado y 45 profesionales por otro que son gente de esta tierra, no son de ninguna ideología y han denunciado que existe un problema". Pozuelo pidió a la delegada y al director-gerente del Área Sanitaria Norte que "os sentéis con ellos, que llevan 15 días esperando sentarse con vosotros y todavía no ha sucedido". Ante esto, Espinar señaló que ha intentado hablar con ellos y "ha sido imposible porque han suspendido varias veces el encuentro, yo soy el más interesado en sentarme con ellos".

Esto último lo decía Espinar en relación a los 45 profesionales que causaron gran revuelo social hace dos semanas con un primer comunicado denunciando la situación. Los mismos que hacían público ayer, antes de la comparecencia del director-gerente, un segundo texto donde denunciaban que "después de 15 días, la dirección no se ha dirigido a nosotros para valorar la situación", y que, nuevamente, vuelven a insistir en que "la situación actual del Área Sanitaria Norte no garantiza ni la calidad ni la seguridad asistencial".