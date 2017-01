Un final de fiesta ejemplar

Que la unión hace la fuerza es una expresión que, de vez en cuando, hay que recordar. Acostumbrados ya a una sociedad en la que las críticas y la desunión ganan por goleada en numerosos aspectos de la vida, de vez en cuando está bien traer a la palestra buenos ejemplos de que la división no trae buenos resultados y, menos aún, en la política. Pues bien, el resultado de esa unidad entre diversos agentes sociales -entre los que se incluyen agrupaciones de cofradías y hermandades, bandas de músicas de diverso corte, colegios, tanto públicos como pertenecientes a la red de centros concertados o ayuntamientos, gobernados por uno u otros partidos, algunos más conservadores y otros menos-, se ha puesto de manifiesto hace tan sólo un par de días en los diferentes municipios que componen la provincia. A simple vista puede parecer algo extraño, pero sí, ha sido posible. La conjunción de diferentes pareceres e intereses hace que el resultado llegue a buen puerto y, además, resulte sorprendente y deje buen sabor de boca para repetir, siempre siguiendo las claves del buen entendimiento y de que para ello también hay que saber ceder.

Lo que se vio el pasado jueves en las calles de diferentes localidades de la provincia con sus respectivas cabalgatas de Reyes Magos es el resultado de ese buen entendimiento, y bien podían aprender de ello ayuntamientos como el de la capital cordobesa e intentar mejorar, si es posible, el cortejo de sus Majestades de Oriente, que ha dejado en evidencia que hay que introducir algún que otro cambio en ella, siempre en la medida que se pueda y sea factible.

Una cita ésta la de las cabalgatas de los Reyes Magos a la que se dedican miles de euros y en las que se procura que no falte de nada, pero en la que es imprescindible que tengan cabida todas las opiniones y todos los estamentos sociales. Por ejemplo, en muchos municipios son los colegios y las asociaciones de padres los que se hacen cargo, en buena parte, de la organización y diseño de las carrozas. Una labor para la que no hay horas suficientes y a la que ponen toda su dedicación. El resultado es inmejorable, dados los motivos de las carrozas e, incluso el diseño de los disfraces de los que tienen la oportunidad de subirse en una de ellas, porque no se puede olvidar que buena parte -por no decir que es la más importante- de los protagonistas de estos montajes son los niños. Sí, ellos, los más pequeños de cada casa; y quienes mejor conocen sus gustos, de manera evidente, son sus familias y de alguna manera u otra, también sus profesores. Otro ejemplo de esta colaboración entre estamentos es el que cada año se ve el 5 de enero en localidades como Pozoblanco o Cabra, donde los Reyes Magos son recibidos en loor de multitudes y, además, por sus respectivos equipos de gobierno.

Donde bien saben cómo organizar un evento de estas características es en Lucena, donde este año han salido a la calle 22 carrozas, tres más que el pasado año; en la capital cordobesa se sumaron una docena. En este caso es la Peña Amigos de los Magos la que se encarga del montaje de un espectáculo en que el pasado jueves intervinieron más de 5.000 figurantes que, gracias a las buenas condiciones meteorológicas, lograron hacer de la noche lucentina una de las más bonitas e ilusionantes del año. La Peña Amigos de los Magos cuenta con un presupuesto total de 100.000 euros, del que gran parte es gracias a las aportaciones de sus más de 800 socios y de empresas particulares, además de la ayuda de las arcas municipales que este año ha alzado los 24.000 euros. Sin duda, un ejemplo a tener en cuenta.

Los colectivos Amicar, Ficar, Artesur, Puerto Cerezo, las hermandades del Nazareno, La Paz y Cal y Agua han sido, por su parte, las responsables de la organización de la Cabalgata de los Reyes Magos de Priego de Córdoba. Otra evidencia de que la unión hace la fuerza y que el resultado dejó a los pequeños de esta localidad de la comarca de la Subbética con la boca abierta.

En Puente Genil, por su parte, la cabalgata de los Reyes Magos discurrió también con mucho público. Y se trata de una jornada que da comienzo con otra tradición, de la que se encarga una de sus corporaciones, como la del Imperio Romano, donde se designan a quienes encargan a sus Majestades de Oriente en el cortejo. De nuevo, otra prueba de que si te unes, por lo menos, ofreces la mejor versión.