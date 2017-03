La familia de Ángeles Zurera pide un nuevo estudio de los móviles que dejó

ángeles Zurera desapareció hace justo nueve años de Aguilar de la Frontera. Desde entonces, su familia no ha cejado en su empeño primero de encontrarla con vida y, tras numerosas investigaciones y el sobreseimiento provisional del caso por parte de Justicia, poder encontrar su cuerpo. Justo ahora que se cumplen nueve años de su desaparición, su hermano, Antonio Zurera, reclamó ayer que se reinicie la investigación del caso y que se estudien, de nuevo, los dos teléfonos que su hermana tenía en el momento de desaparición y que él mismo entregó para su análisis. Sin embargo, Zurera señaló que la investigación se centró sólo en listado de llamadas recibidas y enviadas y que ahora el forense podría ampliar su estudio porque "puede haber muchos más datos", como mensajes, fotografías o vídeos que puedan aportar alguna nueva pista al caso.

El hermano de la desaparecida, que ahora mismo tendría 51 años, hizo estas declaraciones durante la concentración que se celebró en Aguilar de la Frontera y que reunió a más de 300 vecinos delante de las puertas del juzgado de Aguilar de la Frontera; un acto convocado por la Plataforma ciudadana de apoyo al caso de Ángeles Zurera. La familia de Ángeles ha presentado hasta tres recursos para que la investigación se reanude, de los que ha ganado uno en la Audiencia Provincial, mientras que ahora están a la espera de los otros dos. Además, durante este tiempo ellos mismos han llevado a cabo tareas de búsqueda y también han recurrido a la Asociación Internacional de Policía (AIP), que, según explicó, ha elaborado un proyecto "con diferentes indicios que aparecen en el sumario y que indican que puede estar en un terreno del término municipal de Aguilar de la Frontera". Zurera indicó también que cuentan con un nuevo informe de un gabinete de criminología de Madrid, que recoge unas 30 nuevas diligencias que "se podían haber hecho y no se han hecho". Una de ellas es el examen de los citados teléfonos móviles. "Queremos que se siga investigando", insistió en varias ocasiones. Así, avanzó que en próximas fechas presentarán una propuesta al juez y la Policía Judicial para la nueva búsqueda, conforme al proyecto de la Asociación Internacional de Policía y que, además, se inicie la búsqueda a otra zona del término municipal de Aguilar de la Frontera. De lo contrario, continuó, "lo haremos nosotros, como ya lo hemos hecho; no hay otra vía". Como ejemplo aludió a la búsqueda que llevaron a cabo en febrero del año pasado y en la que se recogieron unas 45 pruebas tras peinar 13.000 metros cuadrados, entre ellas camisetas, dientes y zapatillas, que no resultaron positivas para el caso, de manera que descartaron esa zona, en una propiedad privada.

Zurera también recordó que el auto de juez "baraja el posible traslado del cadáver" en este tiempo. "A mi hermana se la está buscando levantado tierra, se han rastreado más de 200 pozos y todo el alcantarillado de Aguilar de la Frontera", relató, al tiempo que reconoció que no hay opciones de encontrarla con vida. También recordó que en el terreno judicial "el único investigado" es el exmarido de su hermana, Manuel Reina, y señaló que después de todos estos años "no se le ha quitado la imputación".

La concentración por Ángeles Zurera también contó con la asistencia de familiares de Francisco Molina, el joven de la capital cordobesa desaparecido en julio de 2015, y de Manuela Chavero, la mujer de Monesterio (Badajoz) a quien se le perdió el rastro en julio del año pasado.