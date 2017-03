La falta de documentación deja fuera a la adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio

El PP de Lucena calificó ayer de "irresponsable y chapucera" la gestión del equipo de gobierno municipal en relación al proceso de adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio que se presta en la ciudad y que está valorado en más de nueve millones euros para los próximos cuatro años. El PP hizo estas declaraciones después de que la falta de una documentación acreditativa por parte de la empresa adjudicataria haya provocado que el Consistorio tenga que anular esta opción y adjudicar el servicio a una segunda firma de las que concursó.

El edil popular Francisco Aguilar criticó "la irresponsabilidad del equipo de gobierno que, a pesar de que en distintas ocasiones este grupo advirtió en las distintas mesas de contratación de diversas irregularidades y de falta de documentación en dicho expediente, desconocemos por qué razón querían adjudicar a toda costa este servicio a la Empresa Ineprodes". El concejal explicó que durante el proceso, que se ha prolongado durante más de seis meses, "hemos puesto de manifiesto discrepancias en el precio ofertado de la empresa licitante y de su viabilidad, el criterio de adjudicación, la falta de relación detallada y cuantificada de las mejoras ofrecidas en este contrato, y la justificación de las cuentas anuales, 2013, 2014 y 2015". Es más, continuó, cuando la empresa aportó la documentación requerida, el PP "volvió a detectar otras irregularidades que el equipo de gobierno tampoco detectó, referidas al resultado de las cuentas anuales aportadas que no cuadraban con la declaración efectuada ni con el resumen de servicios facturados en el año 2015, las diferencias entre unas y otras eran de aproximadamente 500.000 euros". Aguilar resaltó que "a pesar de ello, se propuso la adjudicación de este servicio a la citada empresa, poniendo en peligro a los más de 400 personas que utilizan este Servicio y a los 170 trabajadores que lo prestan". No obstante, y tras un informe de un técnico municipal en que se corroboraba que la firma no está en posesión del Certificado de Acreditación de Entidad Prestadora del Servicio de Ayuda a Domicilio, "el equipo de gobierno no tuvo más remedio que desestimar esta adjudicación e iniciar los trámites para la contratación a la segunda empresa adjudicataria, Servisar Servicios Sociales", detalló.

Por su parte, desde el equipo de gobierno municipal, la edil de Servicios Sociales Teresa Alonso (PSOE), recalcó que "el único motivo de exclusión visto en la mesa de contratación -ausencia de la acreditación pertinente en el momento de la presentación de la documentación de ofertas- lo aportó un técnico municipal en la reunión celebrada el pasado 8 de marzo y a partir de ahí actuamos como se debe, quien diga lo contrario, miente". El equipo de gobierno y los técnicos municipales, incidió, "estamos siendo exquisitos durante todo el proceso de contratación". A su juicio, desde el PP "han vertido declaraciones que sobrepasan las reglas del debate político".