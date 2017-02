La ejecución del presupuesto llega al nivel más alto en 21 años con un 83,8%

El equipo de gobierno socialista de la Diputación sacó ayer pecho y lo hizo mostrando las cifras de ejecución del presupuesto provincial a lo largo del pasado año. El encargado de hacerlo fue el vicepresidente cuarto y delegado de Hacienda de la Diputación, Salvador Blanco, quien señaló que la ejecución presupuestaria de 2016 se sitúa en el 83,84% en su estado de gastos, lo que supone "el mejor dato de los últimos 21 años y diez millones de euros más ejecutados que en 2015". Blanco ofreció estos datos después de que el PP haya criticado en las últimas semanas estas cifras que, a tenor de los datos ofrecidos por Blanco, son menores, ya que, según indicó, las cifras que ha manejado el PP en sus intervenciones corresponden a las que se manejaban al 30 de septiembre.

En su intervención, recordó que este porcentaje de ejecución en 2015 fue del 83,51%, mientras que el año anterior fue del 82,52% y en los ejercicios de 2013 y 2012 del 72,34% y el 71,94%, respectivamente". Blanco detalló que el porcentaje restante de las cuentas provinciales que no se ha ejecutado hasta el momento, entre otros factores, porque no se han ejecutado proyectos como los incluidos en los planes provinciales. Como ejemplo, detalló que hay nueve millones de euros licitados, pero adjudicados sólo hay cuatro. El diputado del PSOE también hizo referencia a los datos de contratación de obra pública de la institución provincial y aseguró que "hemos comparado las cifras de otros años y en 2012 se adjudicaron obras por importe de 2.927.542 euros y en 2016 hemos adjudicado obras por 13.295.936 euros", lo que representa un incremento del 350%. "Si no se ha ejecutado más es por ahorro y cuestiones como la tasa de reposición", reconoció y señaló que, "además, en gastos corrientes se ejecuta menos porque no ha habido necesidad y en infraestructuras porque, como he apuntado, son procedimientos complejos sometidos a muchos controles lo que paraliza los procesos".

Blanco también avanzó que debido a esta contención de gastos se prevé que el superávit de las cuentas de la institución provincial correspondiente al pasado ejercicio se cifre en unos 20 ó 30 millones de euros, una cuantía similar a la de años anteriores. Anotó que la parte del presupuesto no ejecutada pasa al superávit de la liquidación "que va a amortización de deuda y otra parte a inversiones financieramente sostenibles", si bien, mostró su rechazo a que éstas sean las únicas posibilidades a las que pueda acceder la Diputación para invertir este dinero. Así, consideró que esta cuantía se podría destinar a otras partidas, una decisión que depende del Ministerio de Hacienda. No obstante, Blanco aseguró que "todo apunta a que se va a poder dar una solución a esto y no vamos a tener que destinarlo todo a amortización de deuda sino a planes de inversiones".