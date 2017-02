El alcalde defiende que la depuradora de Las Navas cuenta con el respaldo de los técnicos

El alcalde de Lucena, Juan Pérez (PSOE), defendió ayer que la ubicación de la futura estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la pedanía de Las Navas del Selpillar responde a las indicaciones de los técnicos de la

Junta de Andalucía y de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), dependiente de la Diputación, y defendió que los vecinos ya fueron informados de esta localización. Pérez reaccionó así después de que el lunes el Partido Popular presentara por registro de entrada del Ayuntamiento un bloque de 250 firmas de los vecinos de la pedanía en contra de esta ubicación, entre otros motivos, por los olores que provocaría la instalación en época de calor.

Frente a lo declarado por el portavoz del PP, Francisco Huertas, el regidor insistió en que "no ha mentido al Pleno". Es más, defendió que todo los grupos políticos, a excepción del edil Vicente Dalda, votaron a favor de esta localización, e insistió en que los técnicos han tenido en cuenta criterios como el cambio de vientos o la fuerza del bombeo.

El lunes, los vecinos se quejaron de que la EDAR, que servirá a Las Navas y a Moriles, estará a apenas 500 metros de la pedanía, cuando, "en un principio, se planteó en una zona muy alejada, a unos tres kilómetros del centro". "Desde el equipo de gobierno dicen que informaron a los naveños de la nueva ubicación en una reunión que no ha existido", y reiteró "el malestar de los vecinos al no estar informados y no estar de acuerdo con tener esta infraestructura tan cercana al núcleo poblacional, por los problemas de olor que puede generar", dijo el representante popular en el núcleo, Gregorio Flores.