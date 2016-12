La corporación aprueba las cuentas de 2017 con el voto en contra del PP

El Pleno de la Diputación de Córdoba aprobó ayer el presupuesto provincial para 2017 con el voto a favor de los diputados de Ciudadanos y Ganemos y el "no" del PP, el grupo mayoritario de la oposición, que en los últimos días había incrementado la intensidad de sus críticas sobre la gestión del cogobierno, sobre todo por la ejecución de las cuentas de 2016. De hecho, el portavoz popular, Andrés Lorite, apeló a la "frustración" que ha supuesto el a su juicio escaso crédito comprometido en diferentes programas provinciales en el actual ejercicio, que los populares sí respaldaron con una unanimidad histórica, para justificar su voto en contra. El "no" de los populares supone por tanto un giro en la estrategia del grupo popular, que desde el inicio del mandato del PSOE-IU había mantenido una actitud crítica pero de apoyo al cogobierno.

"La base para valorar el trabajo de la corporación es el adelanto de la ejecución presupuestaria hasta octubre, y los datos son malos tanto en el cuánto como en el cómo", espetó Lorite, quien censuró especialmente que la partida de arreglo de carreteras, dependiente del Área de Cooperación con los Municipios, en manos del diputado provincial Maximiano Izquierdo, esté al 34%. El diputado de Hacienda, Salvador Blanco, recordó que con el PP al frente del Palacio de la Merced la ejecución de esta partida se quedó en el 27%. Lorite replicó que la institución provincial ha pasado de ser la corporación que más invertía de Andalucía en el anterior mandato a "estar a la cola".

El portavoz popular fue especialmente crítico con el Plan Impulso, una idea del propio presidente, Antonio Ruiz, para estimular la economía, el empleo y la atención social en la provincia. "Este plan no existe. No hemos recibido ningún papel al respecto ni existe ningún expediente", advirtió Lorite, quien apeló a la "gravedad" de "basar las cuentas públicas en un plan para el que no existe ni un solo renglón". "Estoy mordiéndome la lengua", llegó a decir Ruiz durante la larga intervención de Lorite.

Las cuentas para 2017 ascienden a 215,51 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,04% respecto a 2016 -288,47 si se trata del presupuesto consolidado-, según explicó Salvador Blanco. El diputado de Hacienda subrayó como "lo más destacable" el programa de inversiones previsto, cifrado en 41,5 millones de euros. Los Planes Provinciales recibirán un total de 14 millones, mientras que a carreteras y caminos provinciales se van a destinar otros diez millones de euros, "lo que incidirá de forma importante en la actividad económica y en el empleo", defendió Blanco.

El diputado provincial destacó, no obstante, que el principal incremento es el destinado a políticas sociales, con un 9,45% más de recursos para el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), con 41 millones de euros que "reforzarán" los programas de dependencia, la adecuación funcional de hogares y las ayudas sociales en general. El expediente contempla otros incrementos como los referidos a Desarrollo Económico, "ya que el Instituto Provincial de Desarrollo Económico contará con un millón más de euros para apoyo a la promoción, a las misiones comerciales, a programas de innovación tecnológica en empresas y para la planificación estratégica de la provincia".

El portavoz de IU, Francisco Ángel Sánchez, alabó por su parte el trabajo llevado a cabo, destacó que "se ha apostado por el empleo y las políticas sociales" e insistió en la necesidad de desarrollar un plan estratégico para la provincia de Córdoba, el denominado Plan Impulso, basado en cuatro ejes fundamentales, entre ellos el llamado Compromiso por Córdoba -firmado entre sindicatos y la patronal- con una aportación importante de 240.000 euros. Sánchez también destacó "el incremento destinado al estrenado Instituto Provincial de Desarrollo Económico, que gestionará una cantidad suficiente para poder desarrollar sus políticas y los distintos programas, además de los efectuados a Turismo, Participación Ciudadana o Políticas Sociales".