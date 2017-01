Las contrataciones irregulares en el campo se triplican en el último año

Salarios que no se ajustan a convenio, jornadas más largas de lo estipulado, cesión ilegal de trabajadores, cuotas sociales impagadas... El listado de infracciones laborales detectadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en el agro cordobés es amplio, como se esfuerzan en denunciar cada campaña los sindicatos, hasta el punto de que las denuncias por incumplimientos en materia de Seguridad Social se triplicaron en el último año. Así consta en la respuesta del Gobierno central a una pregunta por escrito presentada por la diputada del PSOE por Córdoba María Jesús Serrano, con datos de todo el ejercicio 2015 y de enero a agosto del pasado año.

El informe detalla que en la primera anualidad los inspectores cursaron un total de 331 visitas a fincas, lo que dio como resultado la interposición de 254 denuncias, de las cuales seis fueron por incumplimientos en materia de salarios, tiempo de trabajo, contratación y cesión ilegal de trabajadores y otras 18 por incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales. Las más numerosas, no obstante, fueron las infracciones por incumplimientos en materia de Seguridad Social -contrataciones irregulares-, con 230 casos y un montante de 125.787 euros en liquidaciones por cuotas sociales impagadas. Aparte de todo esto, los inspectores efectuaron 184 requerimientos para la subsanación de deficiencias.

471.000Euros. Es el montante global de liquidaciones pendientes por cuotas impagadas desde 2015.

La situación no mejoró durante 2016, al menos durante la primera parte del año, que es la que recoge el informe del Gobierno central. El número de visitas ascendió a 260 entre enero y agosto, un periodo en el que se detectaron cinco infracciones en materia de relaciones laborales, 18 por prevención de riesgos y 328 incumplimientos en materia de Seguridad Social, por valor de 346.360 euros de liquidaciones por cuotas sociales impagadas. Esto es, las contrataciones irregulares se multiplicaron por tres durante la primera mitad del año 2016 respecto a todo el ejercicio de 2015.

Explica el Gobierno central en su informe que en la provincia de Córdoba se desarrollan actuaciones inspectoras en la actividad agrícola "atendiendo de forma principal a la labor de recolección de aceituna y cítricos, y en menor medida a la recolección de ajos y la vendimia". La prioridad viene marcada por la mayor duración y presencia de mano de obra en las primeras, explica el Ejecutivo.

La eficacia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha sido puesta en entredicho en los últimos años por los sindicatos, especialmente por la CTA, que ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Córdoba, sin éxito, presuntas irregularidades que tienen que ver sobre todo con la contratación de jornaleros durante la campaña del cítrico.

La semana pasada, precisamente, el sindicato comparecía ante los medios de comunicación para acusar al Ministerio Público de no perseguir los delitos contra los derechos de los trabajadores que, supuestamente, habrían cometido empresarios agrícolas de la provincia cuando no contratan legalmente, no dan de alta en la Seguridad Social los días que corresponden y tampoco pagan por su trabajo a jornaleros. Según la CTA, las denuncias presentadas en los últimos años no habrían recibido respuesta, otras veces la tramitación judicial se demora durante años o bien, directamente, son archivadas.

Hace unos días, la acusación pública archivaba las denuncias interpuestas por el sindicato para que se actuara penalmente contra un empresario que empleó entre septiembre de 2013 y enero de 2014 a medio centenar de jornaleras en la recolección del ajo, a las que dejó a deber salarios por un total de 80.000 euros. Según la CTA, el empresario no acudió a acto de conciliación alguno ni al juicio celebrado contra él en el Juzgado de lo Social tras las denuncias presentadas por las jornaleras. El sindicato entendió que la Fiscalía debía actuar contra este empresario como presunto autor de apropiación indebida.

Sin embargo, el Ministerio Público justifica el archivo de la denuncia de CTA contra el empresario en base a que "los hechos han sido objeto de conocimiento por parte del Juzgado de lo Social número cuatro" y, por tanto, "la ejecución de lo establecido en el fallo corresponde a dicha jurisdicción y nada de lo que se describe es constitutivo siquiera indiciariamente de infracción penal".