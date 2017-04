Las consultas en la Oficina de Turismo se duplican con más de 3.000 visitas

Las visitas registradas por los técnicos del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba se han multiplicado por dos durante el año 2016, según figura en la estadística de la Oficina de Turismo de la localidad jarota. Durante el año pasado, más 3.000 personas se dirigieron a este departamento para solicitar información sobre la dehesa, el patrimonio histórico artístico, las rutas de senderismo o los eventos y festividades que se celebran cada año en el municipio.

El Consistorio informó ayer de que la progresión de las consultas y el incremento de visitantes es "una buena muestra del trabajo que se está desarrollando desde esta área municipal, considerada estratégica, en el desarrollo económico de Villanueva de Córdoba". Así, en 2014 comenzaron a contabilizarse estas consultas y, en ese año se alcanzaron 1.826 y aunque en 2015 no se pudo contabilizar el año entero por un problema técnico, en el primer semestre se alcanzaron 530. "Superar las 3.000 visitas en 2016 ha sido un hito importante no ya por el número en sí, sino por la progresión al alza que se aprecia", destacó el concejal de Turismo, Gabriel Duque (PP), quien detalló que estas cifras se refieren a consultas directas en la oficina y no al número total visitantes, ya que muchas de las personas que vienen a Villanueva de Córdoba lo hacen de forma independiente y con información propia.

Un total de 22 grupos organizados, procedentes de distintos puntos de la provincia de Córdoba, Sevilla, Madrid, Málaga o Almería, visitaron Villanueva de Córdoba el año pasado. En cuanto a la procedencia de los visitantes, destaca el turismo nacional, con poca incidencia aún de turistas extranjeros y el punto de interés más importante es la dehesa y todo lo que rodea a la crianza del cerdo ibérico y la elaboración de sus productos.

La demanda de información se centra en la dehesa, las rutas que parten desde el municipio, los restaurantes y la oferta de ocio de la ciudad. La Semana Santa, la Feria de agosto, la Romería de la Virgen de Luna, la Feria del Jamón Ibérico de Bellota y la Fiesta de la Matanza y de la Artesanía Popular son las citas que mayor número de personas atrajeron en 2016.

La Oficina de Turismo de Villanueva de Córdoba, por otra parte, ha desarrollado la implantación de un sistema de audioguías para facilitar el grado de satisfacción del turista y para proporcionar un sistema de guía eficaz y cómodo en torno al patrimonio de Villanueva de Córdoba. Los monumentos y espacios de interés que aparecen explicados en las audioguías son el Centro de Interpretación de la Dehesa, la iglesia de San Miguel, el Refugio antiaéreo de la Guerra Civil, el edificio de la Audiencia, el Ayuntamiento, las iglesias del Dulcenombre, San Sebastián, Cristo rey, el Hospital de Jesús Nazareno, y la plaza de toros.