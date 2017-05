El colegio San Francisco Solano reubica a sus alumnos por los daños causados por la lluvia

La dirección del colegio de Infantil y Primaria San Francisco Solano de Montoro ha reubicado a sus alumnos de tercero, quinto y sexto y el aula de música por la presencia de goteras en el edificio, según la nota que el centro ha enviado a los padres. La acción del agua ha provocado el desprendimiento de trozos del falso techo que cubre las clases.

Pese a la situación, el centro quiso enviar un mensaje "tranquilizador", pues "realmente lo que se ha desprendido no es parte de la estructura del techo y los alumnos no corren peligro". Aun así, "no volverán a sus clases porque no tenemos ningún informe que lo autorice a pesar de que los técnicos que lo han estudiado coinciden en la ausencia de algún tipo de riesgo". También se ha cerrado el paso por una de las dos escaleras que acceden al piso superior, donde tienen sus clases los alumnos mayores, así como el acceso a los servicios de la planta superior por la presencia de otra gotera en el pasillo.

La jefa de estudios, María José Aguilar, hizo hincapié a el Día en que "al no tener por escrito la autorización de algún técnico que avale la seguridad de los niños en las aulas hemos decidido reubicarlos en otras clases". Las lecciones se siguen, por tanto, en las aulas de informática y pretecnología y en la biblioteca. Aguilar recordó que la inspección da prioridad a que los alumnos reciban todas sus clases en un mismo espacio, aunque no sea su clase habitual.

La concejala de Cultura, Ana Fernández (PSOE), manifestó que el problema "está en manos de la Delegación de Cultura". La presidenta de la asociación de madres y padres La Pani, Catalina Yáñez, lamentó que el problema existe "desde hace dos años", por lo que confió en que "se resuelva ya".