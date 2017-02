Un centenar de vecinos reclama ante el Congreso los 23 millones del Miner

Izquierda Unida continúa con su calendario de movilizaciones para exigir que el Gobierno central pague a la comarca del Alto Guadiato los 23 millones comprometidos en el Miner que nunca llegaron. Y, después del viaje a Bruselas para interpelar a las instituciones europeas sobre esta deuda, una comitiva de un centenar de vecinos de la comarca viajó ayer hasta Madrid para protestar ante el Congreso de los Diputados. La movilización estuvo encabezada por el coordinador provincial de IU, Pedro García, y el secretario de Organización, Sebastián Pérez; contó asimismo con la presencia de la exalcaldesa de Belmez, Aurora Rubio, o el portavoz de la coalición de izquierdas en Peñarroya-Pueblonuevo, Pedro Cabrera. Y, junto a ellos, un centenar de vecinos de la comarca que asistieron en dos autobuses fletados por la organización, que fueron recibidos por el coordinador federal y portavoz parlamentario de IU, Alberto Garzón, y por los diputados andaluces de esta formación en el Congreso, Miguel Ángel Bustamante y Eva García Sempere.

Tras una pancarta en la que podía leerse "La comarca del Guadiato no se rinde. Juntos somos más fuertes", los asistentes protagonizaron una protesta ante la Cámara Baja, en la Carrera de San Jerónimo. Allí se unieron también el diputado de Unidos Podemos por Córdoba, Manuel Monereo, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Este último manifestó a los vecinos del Guadiato que para los diputados de Unidos Podemos es "un honor" ser "útiles" en la defensa de las demandas de la ciudadanía, y señaló que, con su acción, los vecinos de esta comarca del Norte de la provincia están "marcando el ejemplo de la sociedad que necesitamos para ganar las elecciones al PP", al que, más allá de vencerlo en las urnas, también hay que "ganarle socialmente", informó Europa Press.

Una representación de los afectados es recibida por un grupo de diputados del PP

Esto último requiere, según argumentó el líder de Podemos, que "las gentes, en sus pueblos, en sus barrios, en sus sindicatos y en sus asociaciones se organicen, porque sólo con un bloque social y político" se podrá "lograr la victoria social, que será la antesala de una victoria electoral", la cual "hace falta en el país".

La concentración estuvo acompañada por la presentación de un escrito al Gobierno central por parte del diputado nacional de Unidos Podemos en el Congreso por Sevilla, Miguel Ángel Bustamante (IU), quien preguntó al Gobierno de Mariano Rajoy "cuáles son los motivos por los que se ha excluido a la comarca del Guadiato en el Plan de la Minería 2013-2018?". También quiso detalles sobre "qué actuaciones piensa llevar a cabo para impulsar la actividad económica en la zona minera del Guadiato", si "va a rectificar el Gobierno e incluir a la comarca del Guadiato en el Plan de la Minería 2013-2018 para favorecer la creación de empleo y la reconversión productiva en la zona" y si "va a cumplir el Gobierno con el pago previsto del Plan de la Minería 2006-2012, en el que se estima una deuda de 23 millones de euros a la cuenca minera del Guadiato".

En relación con ello y en la exposición de motivos de la iniciativa, Unidos Podemos recuerda que el año 2011 el Gobierno del Partido Popular "cerró anticipadamente las partidas del Plan Miner 2006-2012 que posibilitaban a los municipios cordobeses de la cuenca minera del Guadiato acceder a ayudas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en compensación por el cese de la minería del carbón". Para IU y tal y como recoge en su iniciativa, "esta decisión, de no hacer efectivas las ayudas ya comprometidas", supone "un grave castigo a una de las zonas más empobrecidas de España, con tasas de desempleo que alcanzan al 52% de la población activa y con un elevado índice de despoblación". Bustamante denunció que las poblaciones del Guadiato "están perdiendo población porque no tienen alternativas económicas y es una zona donde el Estado no invierte", al tiempo que expuso que "se podría invertir en turismo, se podrían desarrollar las energías renovables y también algún tipo de agroindustrias, pero para ello se necesita inversión del Estado".

Los portavoces de los asistentes calificaron como "muy lamentable" la situación de sus municipios, "mientras las administraciones miran para otro lado". Hubo también palabras para el Gobierno andaluz y el PSOE, de quienes recordaron que "no aportan lo que deberían al Plan de la Minería, que era un 25% de los proyectos finalizados". A última hora de la mañana y tras producirse estas declaraciones, IU consiguió que los representantes de los vecinos pudieran reunirse con varios diputados del PP en dependencias parlamentarias para hacerles llegar directamente sus reivindicaciones.