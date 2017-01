Los avatares de la patrona coronada

La imagen de María Santísima de Belén Coronada, patrona de Palma del Río, cuenta con una historia no exenta de incidentes desde que comenzase la devoción por ella en la localidad allá por el siglo XV. El pasado domingo 22 de enero ocurrió el último hecho desagradable en torno a esta figura mariana cuando unos ladrones entraron en su ermita entre las 17:00 y 18:00 -en horario abierto a las visitas- para llevar a cabo un sacrilegio. Los autores del robo -aún sin identificar- saltaron la verja que delimita el camarín de la Virgen para llevarse rápidamente, sin que nadie los viese, dos pulseras tipo esclavas de oro pertenecientes a la muñeca izquierda del Niño Jesús, una esclava de oro de la patrona junto a un juego de pendientes de coral y un alfiler de oro situado en el pecho, además del cetro que portaba en la mano derecha. Las coronas de ambas tallas también fueron desvalijadas, aunque éstas no tienen valor, ya que no son las de oro que regaló el marqués de Salina a principios del siglo XX; a esto se unen los daños materiales en las dos imágenes dado que los asaltantes rompieron un dedo de la imagen -ya encontrado- y arrancaron medio brazo izquierdo a la figura del niño Jesús, que apareció colocado boca abajo, es decir, en la posición inversa a la habitual.

Al día siguiente, la Guardia Civil comenzó la investigación con la recopilación de pruebas en el lugar de los hechos. Allí, la hermana mayor de la entidad, Belén González, mostró su dolor porque "es la madre de Dios y nos duele que hagan esas cosas". "A veces el señor escribe con renglones torcidos", lamentó consternado el consiliario de la hermandad, Francisco Baena. También el sacerdote Gabriel Castilla expresó su tristeza por lo ocurrido no sólo con la imagen sino "por lo que todo ello significa" al tratarse de la patrona de los palmeños.

Pero no se trata del primer percance que sufre la titular. A finales de la Edad Media, comenzó la devoción hacia esta talla que inicialmente era "de corte gótico" que se fue transformando en una nueva imagen. Sin embargo, en 1757 se quemó en el repentino incendio de la parroquia de la Asunción y "se encarga una nueva talla, la que conoció Palma del Río desde finales del siglo XVIII hasta 1936", relata el historiador Manuel Muñoz. Posteriormente, cuando comienza la Guerra Civil, la figura religiosa vuelve a tener un mal destino al acabar ardiendo tras ser quemada en la Plaza Mayor en agosto de 1936. De nuevo se encarga otra imagen religiosa, en este caso al imaginero Sebastián Santos, que crea la actual -datada de 1937-, y que fue pagada por Pascual Caro de la Barrera. "Esa talla nueva, según las referencias históricas, sólo tenía una mano antigua que se salvó del incendió que hubo en la Plaza Mayor", especifica Muñoz. Mejor suerte ha corrido todos estos años la escultura del Niño Jesús. Se trata de "una talla antigua que se salvó de la Guerra Civil" porque días antes la guardaron en un domicilio particular; más tarde fue incorporada a la figura mariana. El último artesano en restaurar la imagen de la Virgen de Belén fue Luis Álvarez Duarte, a principios de la pasada década de los 90.

Diferentes acontecimientos adversos que no han podido con la devoción a sus feligreses. Ante los últimos hechos, la hermandad emitió un comunicado para "condenar con dolor y consternación" el reciente incidente que califica como "acto vandálico"; los miembros de la junta de gobierno han pedido estos días tranquilidad a los fieles para que no se emitan opiniones sin estar fundamentadas.

En la tarde de ayer, la ermita de Belén acogió el acto de desagravio que consistió en una misa y una oración de consagración de la Virgen. Por su parte, la hermandad ha agradecido el apoyo de otras cofradías, asociaciones, instituciones y vecinos.