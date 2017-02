La alcaldesa afea la actitud de la oposición y pide "respeto" para el equipo de gobierno

Toque de atención de la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos (PP), a la oposición. La regidora pidió ayer a los grupos municipales de PSOE -liderado por el senador José Manuel Mármol-, PA y Participa Priego "más respeto" hacia el equipo de gobierno, hacia los funcionarios del Ayuntamiento y hacia los medios de comunicación, una reclamación que nace después de que en los últimos meses "se haya incrementado el tono hasta llegar a insultos personales", afeó ayer la regidora. Ceballos se quejó de que algunos ediles han lanzado "insinuaciones sobre cuestiones que rozan el delito" y que, por ello, en el Consistorio prieguense se ha dado lugar "a una situación de tensión máxima".

Según la primera edil, "somos conscientes de la necesidad de diálogo". Y por ello -defendió- "nunca ha habido en el Ayuntamiento más reuniones, comisiones o juntas de gobierno que ahora", lo que hace que "la actividad sea diaria y muy intensa", explicó Ceballos en una comparecencia pública ante los medios en la que lamentó que en los últimos plenos la oposición no sólo ha cuestionado al equipo de gobierno. "También se cuestionan los informes que realizan los técnicos del Consistorio y de la Diputación de Córdoba", se quejó, cuando se trata de documentos jurídicos o urbanísticos en los que "se pone en duda su independencia".

La alcaldesa se refirió específicamente a la última sesión plenaria, cuando el portavoz del PSOE, José Manuel Mármol, utilizó el término "familia siciliana" para dirigirse al equipo de gobierno. "Un insulto vertido por un senador del Reino de España que nos representa a todos y en un lugar público", afeó Ceballos, quien lamentó que ese insulto no se retirara posteriormente, lo que para la regidora superó todos los límites de la crítica política. "No es normal lo que ocurrió en el pasado Pleno", incidió.

En cuanto al presupuesto municipal recientemente aprobado con la abstención de la oposición en bloque, la alcaldesa aseguró que se respondió a todas las propuestas realizadas por los grupos y que se negoció con todos ellos, por lo que dijo no entender "por qué no se admite en el Pleno que este equipo de gobierno ha negociado". Ceballos indicó que no está justificada su forma de actuar e incidió en que para trabajar por la localidad "hace falta sumar".