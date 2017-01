Los alcaldes de la DO acuerdan crear una oferta turística coordinada

Alcaldes y concejales de los siete municipios que forman parte de la Denominación de Origen (DO) del Aceite de Baena se reunieron ayer en la sede del Consejo Regulador, ubicado en la localidad homónima, con el objetivo de estrechar relaciones y caminar de la mano en materias como el turismo, que en la actualidad cada localidad gestiona de manera independientes. El presidente del órgano regulador de la DO baenense, Javier Alcalá, asumió que "hay mucho por hacer" en este campo productivo, "ya que es una comarca que cuenta con una gran riqueza turística y hemos detectado que cada municipio realiza sus actividades por libre".

La idea es que desde la DO se coordinen las iniciativas que surjan y se organicen "de forma que no se solapen, creando una oferta turística interesante", subrayó. Alcalá destacó la necesidad de realizar estos encuentros periódicamente, pues "no somos nada sin el apoyo de la administración local y los consistorios son nuestros interlocutores a la hora de resolver cualquier asunto". A partir de ahora, la idea es que estas sesiones tengan una "cierta periodicidad", dijo.

Los encuentros se realizarán a partir de ahora "con periodicidad" para hacer estrategia

En el encuentro estuvieron, entre otros, los alcaldes de Baena, Jesús Rojano (PSOE); Castro del Río, José Luis Caravaca (IU); Luque, Felisa Cañete (PSOE); Nueva Carteya, Vicente Tapia (IU); Zuheros, Manuela Romero (PSOE), o el concejal de Turismo de Cabra, Francisco Casas (PP). El parque natural de las Sierras Subbéticas, el yacimiento arqueológico de Torreparedones, el casco antiguo de Zuheros y la cueva de los Murciélagos o el barrio de la Almedina de Baena son algunos de los principales productos turísticos que ofrecen estos municipios, todo ello con el nexo de unión del aceite de oliva y el paisaje de olivar.

Alcalá expresó su satisfacción porque "todos los alcaldes se han mostrado muy receptivos, ya que se ganaría mucho más en cuanto a promoción si de verdad se coordinase un paquete entre todos los municipios". La idea es que el aceite sirva de hilo de unión "entre todas las actividades turísticas posibles, haciendo una especial incidencia en la gastronomía". La comarca, básicamente olivarera, se encuentra además expectante por la posible declaración del paisaje del olivar como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco, un expediente que impulsa la Diputación de Jaén.

De otro lado, el secretario general del Consejo Regulador, José Manuel Bajo, detalló que de igual forma se habló en la reunión acerca del programa de desarrollo rural de Andalucía, ya que "se pueden presentar una serie de iniciativas para que ciertas ayudas que están llegando a otras comunidades se entreguen también a los agricultores de nuestra Denominación de Origen". "Aquí es donde nuestros ayuntamientos pueden actuar de correa de transmisión de esta solicitud e incluso instar a la Consejería a que lo plantee en el Ministerio", sentenció. Entre los diferentes asuntos abordados, se planteó igualmente la oportunidad que ahora se abre para que las aguas residuales puedan ser empleadas para crear comunidades de regantes en el olivar en la comarca.