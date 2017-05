El alcalde responde a Satse que el hospital se hará " caiga quien caiga y sea como sea"

"El hospital lo vamos a conseguir caiga quien caiga y sea como sea", aseguró ayer el alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara (PSOE), después de que el Sindicato de Enfermería Satse haya considerado necesario que la Junta de Andalucía "valore seriamente y reflexionar sobre la idoneidad de construir" un centro sanitario, "cuando las instalaciones existentes desde 2001 llevan siete años abandonadas". En una entrevista en Radio Palma, el primer edil reconoció su "preocupación" que se ponga en duda le ejecución del hospital porque "se ha luchado muchísimo", tanto desde la Corporación municipal como desde Alcaldía. Fruto de esos esfuerzos ha sido que el proyecto se incluyese en los fondos europeos Feder de la Junta de Andalucía y también que la Administración regional destinase una partida en los presupuestos de 2017 para dar los primeros pasos en aspectos como la licitación de la modificación del proyecto. "Estamos paso a paso haciendo un seguimiento porque Palma del Río necesita el hospital", subrayó.

En esta línea, el alcalde vio "desconcertante" el hecho de que Satse hable de que la Junta tiene que estar obligada a valorar sobre la idoneidad de construir el centro hospitalario. Una petición que le parece "mal para los intereses de Palma del Río", entre otras cosas porque "me parece que le estamos dando unos mensajes muy contradictorios a la Junta de Andalucía", lamentó. Según Ruiz Almenara, el Ejecutivo autonómico ya ha pensado y reflexionado esa "idoneidad" de la que habla el documento de Satse, por eso "no me parece razonable que profesionales sindicatos creen esas dudas", insistió. También informó de que la Alcaldía palmeña ha enviado un escrito a Satse para que éste muestre su postura de forma clara en relación a la construcción del hospital o en el caso contrario que "me expliquen cuáles son esos criterios" y, a su vez, desgranen "en qué benefician esos criterios a Palma del Río".