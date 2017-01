Últimos días de esperanza

Los trabajos de exhumación que se desarrollan en el cementerio Virgen de Araceli con objeto de localizar los restos de 70 personas ejecutadas durante el Franquismo "no han logrado hasta la fecha dar sus frutos". Así lo confirmó ayer el arqueólogo Francisco Carrión, director del proyecto y docente en la Universidad de Granada. Se trata de restos de víctimas del año 1936 que podrían estar en alguna de las 300 bovedillas soterradas, de cuatro metros de profundidad, que se construyeron en los años 20 en el citado camposanto y que, según ha documentado el historiador local Arcángel Bédmar, podrían estar enterrados ahí. Carrión destacó que, "hasta el momento, durante las tres primeras semanas de excavaciones, aún no hemos localizado restos algunos", por lo que "no descartamos prolongar nuestro trabajo más allá de los dos meses previstos inicialmente".

"Es un cementerio con muchas dificultades y hemos realizado muchos sondeos en los dos sectores en los que hemos dividido el espacio. En el sector más oriental hemos desechado cualquier posibilidad y en el sector más occidental hemos iniciado procesos de sondeo y denotado enterramientos mucho más modernos", detalló el arqueólogo. Y explicó que "si a la ocultación de los restos, característica principal del régimen, añadimos el alto índice de mortandad de la población lucentina durante los años 60 y 70 por paludismo, tifus o gripes, tenemos gran cantidad de restos, pues las personas más humildes se enterraban justamente en este tipo de fosas". Cada vez que las fosas estaban rellenas, eran vaciadas y los huesos se llevaban a otro sitio. Insistió, no obstante, en que los trabajos no se abandonarán "hasta que la última luz de la vela se haya apagado, porque los indicios nos llevan a una conclusión positiva".

"Seguiremos hasta que la última luz de la vela se haya apagado", dice el investigador principal

En la actualidad, desarrollan estos trabajos ocho estudiantes de Grado y Máster de las universidades de Córdoba y Granada, un número que se espera ampliar a partir de febrero. El director general de Memoria Democrática, Francisco Javier Giráldez, recordó que "fueron familiares propios de las víctimas los que nos hicieron llegar una petición para intervenir aquí". Así, detalló que "trabajamos desde la colaboración, que lo demuestra el apoyo que estamos recibiendo por parte del Ayuntamiento con la gran predisposición que están teniendo, y desde el rigor, porque estamos en manos de expertos. Ojalá lleguemos a buen término, que es la localización efectiva de las víctimas y la recuperación de los restos a los familiares".

El edil de Patrimonio Histórico, Manuel Lara Cantizani (PSOE), definió por su parte los trabajos de exhumación en el cementerio lucentino como "un proyecto que tiene en los familiares sus protagonistas últimos", donde el papel del Ayuntamiento es de "colaborador activo". Así, aporta desde maquinaria para la excavación hasta dependencias para el laboratorio donde desarrollan su trabajo los arqueólogos.