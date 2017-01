Timón ecológico en La Breña

¡Avante, a toda máquina! Dentro de unos meses, con la llegada de la primavera, los visitantes del pantano de La Breña II, situado en el término municipal de Almodóvar del Río, podrán emplear esta frase náutica para surcar las aguas a bordo de un barco ecológico. Su precursor es el maleno José Fuentes, que desde hace tres años trabaja en un proyecto que utiliza las energías renovables como mecanismo de impulso naviero, una inversión personal en tiempo y en dinero, pues el proyecto ronda los 30.000 euros.

La iniciativa, recientemente, ha sido beneficiaria del programa de emprendimiento público-privado 100 Caminos al éxito, de la Junta de Andalucía y la Fundación Cajasol, con un microcrédito de 4.000 euros. Los primeros pasos de Fuentes en el embalse fueron con una pequeña lancha. Con esta embarcación observó el funcionamiento de las dos energías empleadas: solar y eólica. Acto seguido, dio un salto de envergadura para acondicionar la embarcación, de nueve metros de eslora y 3,10 metros de manga, lo que permite una capacidad de 10 a 20 pasajeros.

"Estudié Electrónica de Telecomunicaciones, así que la parte náutica me ha costado un poquito más, aunque he ido aprendiendo", resume este joven autodidacta, trabajador del centro de actividades de La Breña. La característica del sistema empleado radica en la mezcla de dos elementos como la luz y el viento para su puesta en marcha, porque "hasta ahora no he visto un barco que incorpore la energía eólica y fotovoltaica al mismo tiempo" asegura.

Ese uso de los recursos naturales permitirá alcanzar una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora, algo lento en comparación con uno de gasolina, pero "al ser un paseo, de lo que se trata es de disfrutar del paisaje". En pleno Valle del Guadalquivir, aquellos navegantes que osen cruzar este mar en calma en calma tendrán la posibilidad de publicar en tiempo real de forma online sus instantáneas mediante la conexión wifi de la que dispondrá este transporte naval, un servicio también generado por la misma matriz: el sol.

El barco, construido a finales de los 70, ha sido restaurado y adaptado para respetar el medio ambiente y Fuentes calcula que en marzo podría celebrarse la botadura. Para su capitán, el uso turístico será la finalidad principal de un modelo de negocio extensible a otros pantanos donde está prohibida la navegación por combustión. Incluso, podría navegar -con los permisos de Medio Ambiente- por las colas del pantano hasta llegar al puente de los Boquerones, en Santa María de Trasierra (Córdoba).

Aunque, de momento, la nave tendrá que conformarse con recorrer una extensión de 20 kilómetros en mitad de este lago artificial que, además, podría convertirse en verano en la primera playa de interior de Córdoba.