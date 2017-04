Susana Díaz anuncia un plan de turismo específico para el Guadiato

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció ayer que la Administración autonómica va a poner en marcha un plan específico de turismo para la comarca del Valle del Guadiato. En su visita a la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo, Díaz aseguró que el consejo de Turismo, Francisco Javier Fernández, "ya se lo ha trasladado a los alcaldes de la zona" y detalló que "va a ser un programa específico de turismo para convertir toda esta zona de pueblos mineros en una oportunidad para acercar el turismo de interior que se está incrementando en Andalucía y en el conjunto de España, y que aquí tiene que ser una oportunidad de empleo y de riqueza".

Éste fue uno de los anuncios que realizó la presidenta -del que no ofreció ningún otro tipo de dato más-, quien también mostró su implicación y apoyo para reclamar los Fondos Miner, suprimidos por el Gobierno central en diciembre de 2011. "Personalmente como presidenta me voy a implicar con los alcaldes para recuperar esos Fondos Miner que son necesarios, fundamentales e imprescindibles en esta comarca y que son una oportunidad para que en el futuro inmediato podamos hacer frente a la realidad de ese despoblamiento que me decían los vecinos", anotó. Para Díaz, "lo más importante es dar oportunidades a los jóvenes, ya que el despoblamiento es proporcional a los jóvenes que se marchan y, ellos son los que tienen que dar futuro a los pueblos". En esta misma línea, Díaz incidió en que si los jóvenes "se marchan, las dificultades serán aún mayores" e insistió en que como responsable de la Junta de Andalucía se va a implicar para "para poder recuperar esos fondos". En total, el Gobierno central contemplaba en estos ayudas 23 millones de euros.

El Ejecutivo autonómico asumirá el 80% del coste de la obra del Consistorio

A esta visita institucional de la presidenta del Ejecutivo autonómico se sumaron miembros de la plataforma ciudadana Por el Guadiato, colectivo que lucha también por la recuperación de estas ayudas y de la que forman diversas entidades de los municipios de la comarca. Integrantes de esta plataforma informaron a Díaz de las actuaciones que llevan a cabo y de los trabajos que realizan.

En todo momento, Susana Díaz estuvo acompañada por numerosos miembros del PSOE de Córdoba y de dirigentes institucionales del Valle del Guadiato. Entre ellos, el alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio Expósito, quien mostró su agradecimiento a que la presidenta asegurase que va a trabajar en recuperar los Fondos Miner para la comarca. "Estamos en un momento en el que desde que se produjo el cierre de la actividad de minera tenemos que buscar nuestro camino y reinventarnos para poder ofrecer oportunidades a nuestro vecinos y que tengan la oportunidad de seguir viviendo en nuestros pueblos", consideró, al tiempo que señaló que se trata de una labor que "tenemos que hacer de la mano de la Junta y de la Diputación". Expósito reconoció también que "somos una tierra que no está sobrada de iniciativas empresariales".

Junto a estos dos anuncios, la también aspirante a convertirse en secretaria general del PSOE avanzó la próxima firma del convenio para la rehabilitación del Consistorio peñarriblense; actualmente, el servicio municipal se presta en las dependencias de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato antes de que se inicien las obras de reforma. Así, Díaz afirmó que desde la Junta " vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para sacar oportunidades en esta comarca" y destacó que "en unos días vamos a firmar el convenio para la reforma del Ayuntamiento, que va a tener una inversión de 4,3 millones de euros". Así, recordó que la Junta se va a hacer cargo del 80% del coste de la obra; una cuantía a la que se suman los Planes Provinciales de la Diputación y que, según la presidenta de la Junta, "nos va a permitir tener una infraestructura de primer nivel que se necesita para un edificio singular como este, protegido, y que requiere de esta inversión para poder garantizar el respeto al inmueble y dar un servicio de calidad". Así, subrayó que una vez que se firme el citado convenio -para el que no puso fecha- "automáticamente saldrá a licitación y, en el primer trimestre de 2018 estarán empezando las obras".

Durante su visita al Guadiato, la presidenta de la Junta también aludió a las dificultades que atraviesa esta comarca de Córdoba, marcada por el desempleo y la despoblación. Para Díaz, viajar hasta este punto de la geografía cordobesa es "una oportunidad", al igual que "acercarme a los problemas las dificultades que conozco, que son duras y difíciles en una comarca como esta". "Para hacer frente a la despoblación y el desempleo hay que apostar por las inversiones, las infraestructuras y poner recursos en el territorio que permitan que en cualquier rincón de Andalucía los ciudadanos tengan las mismas oportunidades al margen del tamaño de su municipio y de la cercanía o lejanía las capitales de provincia", reseñó, al tiempo que no tuvo reparos en asegurar que "es evidente que en este caso las inversiones son insuficientes".

en la estación. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, inauguró ayer la nueva estación de autobuses de Peñarroya-Pueblonuevo, una instalación que ha contado con una inversión de 350.000 euros, de los que la Diputación ha aportado 270.000 y el Ayuntamiento 80.000 euros.