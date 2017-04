"Seguiremos pidiendo la Autovía del Olivar en los próximos presupuestos"

-¿por qué esta quitando usted todos lo aparcamientos cercanos al parking de la Plaza del Romeral?, ¿tiene algo que ver con que se use el parking? y si es así ¿qué solución le dará a los vecinos que viven en esa zona? / josé manuel pozo

-En realidad, no se están eliminando los aparcamientos cercanos al parking. En la calle Cruz del Estudiante se han eliminado tres plazas para ganar en anchura y hacerla más atractiva para el comercio y, continuará ofreciendo aparcamientos en rotación con la zona azul. No obstante, que el parking subterráneo ofrezca aparcamiento y funcione es importante para todo el centro comercial abierto y, como alternativa dirigida a los vecinos se habilitó en el parque de Los Pinos una zona para el aparcamiento.

-Vaya racha que llevamos con los adoquines de la Matallana, una de las calles destacadas del pueblo. ¿Cuándo van a solucionarlo? / manuel antonio

-Efectivamente, durante mucho tiempo se han ido hundiendo tramos de la Matallana, que este equipo de gobierno del PSOE ha ido arreglando con una solución técnica que hasta el día de hoy está siendo efectiva y, en estos tramos nuevos, no se aprecia ningún hundimiento. Aun queda realizar esta solución técnica en algunos trozos de la vía en el Paseo del Romeral, en el que sí se aprecian algunos baches y adoquines hundidos. No obstante, si la nueva propuesta técnica de colocación en espiga de los adoquines no diera resultado, plantearíamos la sustitución por asfalto para toda la Matallana.

-Después de años hablando de la Autovía del Olivar, ahora el proyecto se guarda en el cajón y ustedes callan. / a. p. jiménez

-Realmente, desde el Ayuntamiento de Puente Genil y este alcalde lleva reclamando el inicio de las obras de la Autovía del Olivar con la misma intensidad que a otras administraciones reclamación proyectos importantes, como el Paseo del Río. Hemos tenido reuniones con el consejero de Fomento, Felipe López, al que le hemos planteado personalmente la imperiosa necesidad de iniciar un tramo que afecte a Puente Genil de esta autovía. Así lo seguiremos haciendo de cara a los próximos presupuestos contando con el apoyo del sector empresarial de Puente Genil, así como del resto de los grupos políticos.

-¿Cómo está el asunto de poner toldos en la calle Cruz del Estudiante?, ¿es real?, Gracias por parar la obra para Semana Santa ¿o usted no ha sido? / comerciante

-En principio se ha solicitado una subvención a la Consejería de Comercio en la que hemos proyectado mejora luminaria, toldos y mobiliario urbano para el centro comercial abierto y, en concreto, para la calle Cruz del Estudiante. Estamos esperando la resolución de dicha solicitud de subvención y, cuando tengamos el resultado, volveremos a hablar con los representantes de los comerciantes para priorizar las inversiones que nos hayan concedido. Efectivamente, las obras de la calle Cruz del Estudiante se han paralizado en el día de ayer tras una reunión con los representantes del centro comercial abierto y los técnicos de Obras y Urbanismo. Acordamos paralizar dicha obra habida cuenta que el retraso en su ejecución que presenta ha coincidido con que justo antes de la Semana Santa el tramo pendiente de ejecutar se corresponde con la parte desde la plaza de abastos hasta Correos. Y ello puede permitir que se tomara esta decisión y, al mismo tiempo de dar alternativa al comercio, abrir la calle al tráfico, descongestionando el tráfico que durante estos días de Semana Santa en la ciudad. No es cierto, como se ha dicho, que en la ejecución estuviera previsto primero un tramo y, después de Semana Santa comenzar el otro puesto que en febrero, que es cuando se inicia; desconocemos completamente cuándo va a llover en Puente Genil y qué retraso va a provocar esta lluvia a la obra. Por tanto, la situación de la obra y la solicitud de los comerciantes, además del interés general por la mejora del tráfico, son las razones por las que hemos adoptado la decisión de paralizar temporalmente hasta que pase la Semana Santa.

-¿Cuándo va a estar en marcha el nuevo pabellón? / francisco45

-En el presupuesto municipal de este año tenemos contemplado una partida para la redacción del proyecto técnico, por lo que habrá que esperar al próximo año para que puedan tener comienzo las obras.

-¿Contará algún día los verdaderos motivos de la dimisión de Francisco Carrillo como concejal? / a. j. muñoz

-Los motivos que ha dado el concejal, mi compañero Francisco Carrillo, ya los dio él y yo no dudo de que son los motivos por los que ha vuelto a ejercer su profesión. La vida política debe tener un inicio y un final y, cada uno tendrá la libertad y, desde luego, debe ser respetable, cuándo se pone el final a ella.

-Presentan una plataforma de apoyo a Susana Díaz y allí está usted tomando la palabra. ¿Qué interés tiene en ello y por qué cree que es la idónea para liderar el PSOE? Romero / romero

-El interés que tengo en que Susana Díaz sea la nueva secretaria general del PSOE es el que mueve a cualquier socialista en buscar a la mejor persona para ese cargo. Estoy convencido de que Susana Díaz es, al día de hoy, la persona más cualificada para liderar el PSOE. Entre otras virtudes, Susana Díaz está demostrando la capacidad de dirigir un gobierno tras haber ganado unas elecciones con medidas progresistas, dirigidas a ayudar a los que son más desfavorecidos en Andalucía, promoviendo la igualdad de oportunidades como herramienta de cambio para un proyecto de vida mejor y trabajando para que Andalucía recupere los índices de prosperidad y empleo que se merece. Además, desde el punto de vista orgánico ha demostrado tener capacidad para unir al PSOE en Andalucía e impulsar a otros candidatos andaluces para obtener un magnífico resultado en las pasadas elecciones municipales. Además de todo ello, estoy convencido de que Susana Díaz tiene un proyecto de progreso para el PSOE en España y también para España.

-¿Cuántos años va a estar como alcalde? ¿Se volverá a presentar? / exsocialista

-Ahora mismo tengo un compromiso con la ciudadanía hasta el 2019 y, en ese año habrá que contestar a la siguiente pregunta.

-Mucha foto y polémica pero seguimos sin cuartel de la Guardia Civil nuevo y con el viejo en un estado lamentable. / guardia -Como bien sabe, el PSOE de Puente Genil está en la solución y no en el problema del edificio del nuevo cuartel de la Guardia Civil. Tan solo resta para la entrega a la Dirección General de la Guardia Civil de este edificio la conexión a la energía eléctrica, que en estos momentos ya se está realizando. Comprendemos que despierte las dudas de la ciudadanía que este proyecto se concluya habida cuenta del tiempo en el que se inició, pero me gusta insistir en que cuando las cosas desde el inicio se realizan mal, la conclusión feliz o el éxito de ese proyecto cuesta mucho trabajo. Anticipo que en este año, la entrega del edificio se producirá para el bien de toda la ciudadanía.