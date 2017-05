Satse calcula que la falta de matronas afecta a 230.000 mujeres cordobesas

Un debate abierto desde 2007

El debate sobre la falta de matronas en los centros de Atención Primaria en la provincia no es nuevo. El Sindicato de Enfermería (Satse) recordó ayer que el 28 de marzo de 2007, hace ya una década, el pleno del Parlamento debatió una proposición no de ley para instar al consejo de gobierno de la Junta a crear nuevas plazas de matronas para los centros de salud de la provincia de Córdoba "para así cumplir los acuerdos firmados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) al respecto". La proposición no salió adelante debido a que el grupo socialista votó en contra, recordó el sindicato, que destacó el hecho de que el debate fue liderado por la actual alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, entonces portavoz del PSOE en Sanidad en el Parlamento. El Satse recordó igualmente el "compromiso" de la presidenta autonómica, Susana Díaz, de que habría una matrona en cada centro salud, una propuesta que -censuró- "ha incumplido".