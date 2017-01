El Satse advierte de que denunciará si el hospital no contrata a más enfermeros

Las aguas continúan turbulentas en Pozoblanco en torno a la situación del Área Sanitaria Norte. Después de que esta semana se hiciera público un comunicado firmado por todo el personal de enfermería del Hospital Valle de Los Pedroches por las condiciones precarias en las que aseguran trabajar, ayer fue el turno del sindicato de enfermería Satse, que lanzó un ultimátum al director gerente, Juan Espinar: si en 72 horas no se soluciona la situación, el sindicato denunciará el caso ante la Fiscalía Provincial de Córdoba, la Inspección de Trabajo y la Inspección de Servicio.

Y es que, según las palabras del secretario provincial de Satse, Manuel Cascos, la situación del hospital pozoalbense y de los centros de salud que lo componen puede ya considerarse "de riesgo real para los pacientes y su salud". Por ello, si no se adoptan las medidas necesarias para que haya una solución rápida, además de denunciar, pretenden constituir una plataforma ciudadana con partidos políticos, sindicatos y asociaciones de Los Pedroches que tenga como gran objetivo luchar por la dignidad del Área Sanitaria Norte.

"Es tal la situación -advirtió Cascos- que ni siquiera podemos convocar a los compañeros a una concentración". Y esto se debe a que, "ante la precariedad de personal, no les podemos pedir esfuerzos y mucho menos que abandonen a los pacientes".

El responsable del Satse denunció que "la falta de profesionales es un comportamiento negligente que está poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos", quienes, según Cascos "están pagando impuestos para tener una sanidad digna y segura". Y señaló directamente como culpables al director gerente, Juan Espinar, y a la directora de Enfermería, Carmen Martínez. La situación afecta no sólo a los ciudadanos, sino que también se encuentra en riesgo "la integridad de unos profesionales que se esfuerzan para que no se noten los recortes y no afecten al paciente". Pero esto, según el sindicato, a la larga "acaba repercutiendo en problemas de salud reales para el personal".

Entre otras situaciones, el Satse denunció que, por ejemplo, en Medicina Interna faltan nueve profesionales, que el Hospital de Día se cierra todas las tardes por falta de profesionales, que en la UCI falta un enfermero de manera permanente, en Urgencias se requieren siempre dos enfermeras y tres auxiliares y en quirófanos siempre hay un enfermero menos de los que debe haber.

Cascos se lamentó de que "pese a llevar muchos años de dificultades, lo de los últimos tres meses es impresentable"; señaló además que existe la sensación de que "fuera del Área Sanitaria Norte no hay constancia de lo que está sucediendo en Pozoblanco: que no hay capacidad gestora para sacar esta situación adelante".

Preguntado por si ha habido reuniones con Juan Espinar, el delegado sindical del Satse en el Área Sanitaria Norte, Francisco Tamajón, reconoció que sí, aunque estos encuentros no han sido fructíferos: "Se limita a decir que todo está estupendo y no hay ningún problema con el personal". Los delegados sindicales lo invitaron incluso a recorrer las unidades para comprobar las condiciones en la que se trabaja, "aunque no nos consta que lo haya hecho". "Hay una falta de sensibilidad tremenda, ya que tanto el director gerente como la directora de Enfermería, al haber perdido la referencia de la realidad social, están inhabilitados para seguir en los puestos que ocupan", concluyó Cascos.