Salud asegura que la plantilla estará al 100% con la contratación de interinos

La delegada de Salud, María de los Ángeles Luna, lanzó ayer un mensaje de "tranquilidad" a los palmeños después de que la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública entregara la semana pasada 6.900 firmas para denunciar las carencias de este servicio en la localidad. Una de las críticas centrales es la falta de personal en el centro de salud, como se quejan tanto los sindicatos como los propios médicos. La representante de la Junta adelantó que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está llevando a cabo un proceso de interinización para 13 profesionales de esta zona, lo que "le va a dar estabilidad en su empleo". Con estas incorporaciones, la plantilla estará "al 100%", subrayó.

También reconoció que están siendo objeto de estudio las posibilidades de mejoras de la zona de urgencias del ambulatorio. No obstante, la delegada de Salud sólo avanzó que dicho análisis "va a ser una realidad en pocos días". Respecto a la cirugía mayor ambulatoria, Luna recordó que "está diagnosticada por los propios técnicos que no es aconsejable prestarla en los centros de salud", e incidió en la puesta en marcha del futuro hospital, ya que "va a satisfacer las necesidades y especialidades que ahora mismo se derivan tanto al Hospital Macarena de Sevilla como al Reina Sofía de Córdoba.

Sobre las firmas recogidas, Luna mostró el "más absoluto respeto a esas reivindicaciones ciudadanas que nos ponen de manifiesto que siempre en la sanidad pública y en cualquier servicio público hay un margen de mejora". El pasado mes de diciembre, el equipo médico del centro de salud emitió un comunicado para advertir de que la situación de este servicio público "traspasa el límite y pone en peligro nuestro trabajo y, sobre todo, la salud de nuestros pacientes". Los facultativos aseguraron entonces que sufren "estoicamente" junto a los usuarios "todos los recortes a los que nos han sometido las políticas de austeridad del gobierno de la Junta de Andalucía". La situación, según dijeron, empeoró a finales de 2016 por la baja maternal de dos médicas, una "situación totalmente previsible para los directivos responsables", pese a lo cual estos puestos "no han sido cubiertos". A ello se habría unido que tampoco se contrató a ningún médico para el plan vacacional del centro en diciembre.

La consecuencia: "Hay varias consultas cerradas, los pacientes se reparten entre las que podemos tener abiertas y esto conlleva grandes perjuicios". Los facultativos alertaron de una disminución del número de citas que pueden ofertar, de la demora en las mismas, de un aumento del número de consultas de urgencias o de que los médicos han de intercalar asistencias normales con urgencias.

Luna también lanzó un mensaje de "tranquilidad" tras las dudas sobre la idoneidad de construir o no el Hospital de Alta Resolución de Palma del Río, una cuestión que planteó recientemente el Sindicato de Enfermería (Satse) y que causó gran controversia en toda la comarca de la Vega del Guadalquivir. "No vamos a retroceder ni un milímetro a la hora de acometer una infraestructura que se demanda desde hace tantos años y que por fin ha visto una luz en los presupuestos de la Junta de Andalucía", destacó.

Luna sostuvo que "hay que empezar la casa por los cimientos", lo que ya se está plasmando en la actualización del anterior proyecto de ejecución. "Por tanto, volver y retroceder no sé qué sentido tendría", cuestionó. En todo momento, la delegada de Salud dejó claro que el proyecto "va para delante" y que la Junta de Andalucía no se plantea debatir la necesidad o no de construir el recinto hospitalario, porque esa cuestión "es retroceder".