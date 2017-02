El Salón del Estudiante espera superar las 6.500 visitas este año

La XIV edición del Salón del Estudiante, que se celebrará en Lucena del 21 y 23 de febrero, espera superar este año las 6.500 visitas, una cifra que representaría un incremento del 22% respecto a la edición del año pasado, cuando se contabilizaron 5.300. Los jóvenes llegarán de 75 institutos de las provincias de Córdoba, Jaén, Sevilla y Málaga. Así lo avanzó ayer durante la presentación de la cita el orientador del instituto de Secundaria Juan de Aréjula, Antonio Grande, miembro del comité organizador de la muestra.

Un total de 60 instituciones darán a conocer su oferta académica en 58 expositores ubicados en el Pabellón Municipal de Deportes; este año son seis instituciones más que la pasada edición. El objetivo de todas ellas será informar tanto a alumnos como a padres de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria y segundo curso de Bachillerato acerca de las posibles ofertas educativas y salidas profesionales que ofrecen.

La muestra se celebrará en el Pabellón Municipal de Deportes e incluye charlas formativas

En concreto, al Salón del Estudiante asistirán 21 institutos que ofrecen sus ciclos formativos de grado medio y superior, 19 universidades o centros académicos, y representantes de formación de régimen especial como escuelas oficiales de idiomas, escuelas de artes plásticas y diseño y escuelas de titulaciones deportivas. Además, habrá puntos informativos de residencias escolares y universitarias, administraciones, centros de formación o búsqueda de empleo y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Grande resaltó que se han quedado 12 solicitudes de centros que no hemos podido atender por falta de espacio. Durante su intervención, el profesor agradeció a "los departamentos de orientación de los institutos porque fue con ellos con los que surgió esta idea que después acogió el Ayuntamiento". "Esta actividad no sería posible si no fuera por dos elementos: la implicación de las distintas instituciones y la perseverancia y el compromiso de los orientadores", reconoció.

La edil de Educación, Encarnación Camacho (PSOE), por su parte, señaló que la de este año representa "una cifra récord de participación, el máximo que permite la capacidad del pabellón". "El objetivo es ofrecer una muestra de las distintas posibilidades que pueden tener los alumnos para continuar con su formación", detalló.

Para la celebración del Salón del Estudiante, el Consistorio realizará una inversión de 14.000 euros, mientras que la Delegación de Educación de la Junta aportará una ayuda de 800 euros; la Diputación, por su parte, asume el coste de la impresión de cartelería y carpetas. Grande resaltó que el salón también genera beneficios "a nivel cultural y turístico, ya que los centros que acuden conciertan visitas para conocer la localidad".

En paralelo a la actividad expositora, se han programado una serie de actividades en el instituto Marqués de Comares, como una charla-coloquio la tarde del 20 de febrero titulada Riesgos y retos en el ciberespacio: claves educativas para la infancia y la adolescencia, a cargo del profesorado del Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba (UCO). También habrá espacio para una charla sobre el programa Erasmus Plus la tarde del 21 de febrero, que ofrecerá la Asociación Amigos de Europa de Lucena, y la conferencia-coloquio Nuevo acceso a la Universidad, a cargo de personal del Vicerrectorado de Estudiantes de la UCO para la tarde del miércoles 22.