El SUP denuncia la investigación "sin rigor" contra el jefe de la Comisaría

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció ayer el archivo de las actuaciones por parte de la Dirección General de la Policía de la denuncia interpuesta por la presunta utilización por parte del responsable de la comisaría de Lucena-Cabra de un vehículo "en provecho propio". "En lugar de comprobarse la veracidad de esos hechos, una vez comunicados oficialmente, la superioridad ha optado por practicar una información reservada insuficiente, sin ningún rigor, justificando finalmente el archivo de las actuaciones", lamentó el SUP, quien denunció que la Dirección General de la Policía ha optado en su caso por "incoar un expediente disciplinario al representante del SUP por realizar su función con responsabilidad".

Los agentes, en concreto, pusieron en conocimiento de la superioridad el uso supuestamente que para fines particulares por parte del jefe de la comisaría del vehículo que para su puesto de trabajo tiene asignado, así como de los aparcamientos públicos reservados en la localidad de Lucena para actos oficiales.

Los agentes aprecian diversos "defectos" en la información reservada ya archivada

Un grupo de delegados sindicales se concentró ayer en señal de protesta ante la Comisaría Provincial de Doctor Fleming, en Córdoba capital, un escenario en el que los policías lamentaron que la dirección "se ponga de perfil en cuestiones tan sensibles como éstas para los policías y para la imagen de la propia institución", pues consideraron que esta postura "agrava más si cabe los problemas que el Cuerpo Nacional de Policía atraviesa como consecuencia de la gestión y la actitud de algunos de sus responsables".

Para el SUP, resulta "especialmente llamativo" el hecho de que "habiendo sido reconocidos los hechos" por parte del propio responsable de la Comisaría de Lucena-Cabra, "no sólo no se haya tomado medida disciplinaria alguna sobré el, sino que, al contrario, mediante un mal entendido corporativismo se da por válida la justificación del denunciado bajo un argumento hilado con altivez". Así, el denunciado afirmó que no había hecho uso del vehículo "sólo las ocasiones denunciadas por el SUP, sino decenas de veces más", lo que justificó en base a "requerimientos protocolarios o de asesoramiento" que se habrían llevado a cabo "en restaurantes, durante comidas y cenas, y basando el ejercicio de su función en un protocolo inexistente que exige en ocasiones ser acompañado por su cónyuge".

En la información reservada, según desveló el SUP, el propio instructor razonaría que "debido a la idiosincrasia de las poblaciones de Lucena y Cabra no puede marcharse el jefe de las reuniones sin confraternizar (en referencia a las comidas y cenas que realiza), dado que ello podría perjudicar la imagen de la institución". Otros "defectos" apreciados por el SUP en la información reservada son que "no se le toma declaración a las personas que dicen cenar o almorzar con el jefe" o que "no se ha comunicado al denunciante el archivo de la denuncia".