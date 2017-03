Rojano justifica el retraso en la aprobación del presupuesto por "la falta de recursos"

El alcalde de Baena, Jesús Rojano (PSOE), quiso salir ayer al paso de las críticas que a lo largo de toda la semana ha recibido por parte de todos los grupos políticos que conforman la corporación municipal (IU, PP y C's) por no tener aún aprobado y en ejecución el presupuesto de 2017 a pesar de que el PSOE gobierna con mayoría absoluta. El primer edil insistió en que "las acusaciones no se corresponden con la realidad" y acusó a la oposición de "elegir el lado fácil y criticar cuando lo difícil es decir cómo se hace y de dónde se consigue la financiación".

Y es que, en opinión de Rojano, "la falta de recursos" ha sido la culpable de que este presupuesto haya sido "el más difícil" que haya tenido que elaborar hasta el momento. El regidor baenense explicó que en el último año se ha reducido en un 8% el valor catastral de los bienes inmuebles del municipio, lo que supone una merma "significativa" de ingresos de 400.000 euros. También se ha disminuido el impuesto de vehículos de tracción mecánica; se han eliminado las licencias de actividad y se han establecido más bonificaciones en el recibo del agua.

Todo ello implica que "no podemos aumentar los gastos". "No resulta fácil decidir qué se hace y qué no", incidió, por lo que "el PSOE ha presentado un borrador de presupuestos no exento de dificultades y con la incertidumbre de la concesión o no de los fondos europeos".

La oposición criticó a Rojano por su "parsimonia", cuando esta actitud viene dada "por las circunstancias en las que nos encontramos y es necesaria para reforzar la estructura del Ayuntamiento". "Es un presupuesto con poco margen y la oposición se ha acogido a la opción más fácil de echar la culpa a otro de lo que nosotros no somos capaces de desarrollar, porque siempre tienen la alternativa de presentar otras cuentas y eso no ha ocurrido", sentenció.

En lo que respecta a las acusaciones del PP sobre la existencia de una "administración paralela", el primer edil insistió en que "no estoy dispuesto a admitir que se deje sombra de duda y sospecha sobre una posible contabilidad B". Y defendió que "la crítica es buena y saludable, pero no puedo aceptar acusaciones de una contabilidad oculta que no existe".