Del Río apremia a la Junta a buscar una nueva sede judicial "más digna"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, advirtió ayer en Lucena que la sede judicial "no reúne las condiciones necesarias" y consideró "conveniente, a corto plazo, plantearse una ubicación más digna". Del Río aseguró haber llegado a este "convencimiento" de la mano del alcalde, Juan Pérez (PSOE), por lo que instó a la administración competente, la Junta, "a mover ficha".

Del Río realizó estas declaraciones a el Día tras la inauguración de unas jornadas organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la sede del Colegio de Abogados de Lucena. El encuentro se centró, como señaló Lorenzo del Río, "en hablar del entorno de trabajo de las sedes judiciales, que no es el adecuado por las infraestructuras, la sobrecarga, las disfunciones del día a día de falta de personal, el déficit de gestión o el sistema organizativo". Subrayó, en este sentido, que "es necesario poner esto en conocimiento de las administraciones porque el día a día de los jueces, muchas veces, no es el adecuado y produce situaciones que no son las deseables".

El Colegio de Abogados acoge una jornada de trabajo de magistrados de toda Andalucía

Al encuentro asistieron jueces y magistrados de todo el territorio andaluz, además del decano del Colegio de Abogados de Lucena, Diego Juan Chacón, y el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Del Río censuró que Lucena cuenta con unos juzgados que tienen un volumen de trabajo "importante" y que presentan "déficit de funcionarios, incluso de plazas judiciales, por lo que están trabajando al límite de sus posibilidades". Así, advirtió de que "es necesario contar con refuerzos, con que las sustituciones o bajas laborales se cubran inmediatamente y, a largo plazo, con poder tener refuerzos en determinados momentos para que se funcione un poco mejor de lo que ahora mismo es el nivel de exigencia".

Durante el Pleno del mes de septiembre del pasado año, el PSOE y el PP aprobaron continuar hacia adelante con el proyecto privado, firmado por el arquitecto lucentino José María González Prieto, para la construcción de una nueva sede judicial en Lucena que incluyese parking subterráneo y zonas ajardinadas en la parcela de 1.736 metros cuadrados ubicada en la Huerta del Carmen, que el Consistorio adquirió en 2006. La Junta de Andalucía había señalado previamente que la propuesta del citado proyecto debía incluir una construcción de 4.000 metros cuadrados, en lugar de los 1.861 proyectados inicialmente, para los que la entidad regional únicamente abonaría anualmente un máximo de 222.000 euros, cantidad que actualmente ya invierte en el alquiler de la actual sede judicial ubicada en la calle San Pedro.

Posteriormente, en el mes de octubre del pasado año, el PP lucentino presentó una moción que fue aprobada por todos los grupos municipales en sesión plenaria y mediante la cual la corporación municipal se comprometió a solicitar a la entidad regional una dotación económica suficiente en los presupuestos del año 2017 para realizar el proyecto.

La necesidad de contar con una nueva Ciudad de la Justicia surge de las demandas ciudadanas por la falta de espacio y accesibilidad a personas con movilidad reducida de la actual sede, ubicada en un edificio de 1.000 metros cuadrados en la calle San Pedro y cuyas dependencias no cubren las necesidades de los vecinos adscritos a este partido judicial. Benamejí, Encinas Reales, Iznájar, Rute y Palenciana dependen, de hecho, de los tribunales lucentinos. El propio juez decano de la institución ha reclamado un nuevo edificio en varias ocasiones.