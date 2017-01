La Politécnica ve "satisfactorio" el servicio de transporte a Córdoba

Tres meses después de su implantación, el director de la Escuela Politécnica de Belmez, José María Fernández, valoró como "satisfactorio" el nuevo servicio de transporte diario desde Córdoba. Fernández indicó que hasta la fecha es un microbús el vehículo que se desplaza todos los días al centro desde Córdoba y vuelve al terminar las clases. En cuanto a los precios, son los mismos que abonan los estudiantes que utilizan el servicio de Cercanías desde Córdoba al campus universitario de Rabanales, con las opciones de bonos mensuales, bono de diez días, y billetes simple y de ida y vuelta.

El director precisó que este servicio ayuda a potenciar, además del centro, la residencia de estudiantes, ya que permite a los alumnos de fuera que residen en la residencia poder desplazarse a Córdoba y volver a Belmez.

El alcalde, José Porras, (PSOE), manifestó por su parte que siguen trabajando para poder dar cobertura a todas las necesidades que tiene el centro. Para ello, el Ayuntamiento ha mantenido reuniones con el Rectorado y con otros organismos. El problema, no obstante, siempre es el mismo: "Continuamente se nos transmite que el grado de Edificación, que es el que se está solicitando, no ha tenido la repercusión que se esperaba en el resto de provincias andaluzas donde está implantado". Porras dijo, no obstante, que el Consistorio no se da por vencido y que "no desistirá en la reivindicación".